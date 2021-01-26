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سامسونغ تنافس بـ3 ساعات ذكية جديدة

26 - يناير - 2021
ساعة سامسونغ الذكية

ساعة سامسونغ ذكية- أرشيفية

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تواصل العملاقة اكورية الجنوبية تطوير منتجاتها الذكية ، حيث اقتربت من الكشف عن 3 نماذج جديدة من الساعات الذكية جارٍ العمل عليها، لتنافس “أبل ووتش” الشهيرة.

وسيقدم العملاق الكوري الجنوبي تقنية جديدة متعلقة بالصحة ستتوفر على ساعاته الذكية المقبلة، بحسب تقرير وارد من موقع الأخبار الكوري ETNews.

قياس نسبة السكر في الدم

وبحسب ما ورد، سيتم تجهيز الجهاز القابل للارتداء بجهاز استشعار قادر على قراءة مستوى الجلوكوز في الدم، وهو ما سيكون مفيدًا للغاية للأشخاص المصابين بمرض السكري.

وإذا كان التقرير صحيحًا، يمكن لمرضى السكري أن يتحرروا أخيرًا من وخز أصابعهم بالإبر باستمرار لمعرفة قياس نسبة السكر في الدم.

مواصفات ساعات سامسونج

تحتوي ساعة سامسونج جالاكسي Watch Active 2 الجديدة على شاشة AMOLED قياس 1.2 أو 1.4 بوصة بدقة وضوح 360×360 بيكسلا ومحمية بزجاج Cornings Gorilla، وينبض بداخل الساعة الذكية الجديدة معالج Exynos 9110 ثنائي النوى الذي يعمل بسرعة تصل إلى 1.5 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 768 ميجابايت أو 1.5 جيجابايت في الإصدار LTE.

وتدعم الساعة الذكية الجديدة من سامسونج تقنية البلوتوث 5 وشبكة 802.11n-WLAN وتقنية اتصالات المجال القريب NFC والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS وتقنية LTE بشكل اختياري.

وأشارت سامسونج إلى أن الإصدار 40 ملم يأتي ببطارية سعة 247 مللي أمبير ساعة، في حين أن الإصدار 44 ملم يتمتع ببطارية سعة 340 مللي أمبير ساعة، وتوفر الساعة الذكية الجديدة العديد من الوظائف الصحية واللياقة البدنية بما في ذلك تخطيط كهربائية القلب.

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