”سامسونغ“ توقف بيع الخدمات البرمجية للإيرانيين

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ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، أن الإيرانيين الذين يستخدمون هواتف شركة سامسونغ، تلقوا رسالة تحذرهم من عدم قدرتهم على شراء البرامج والتطبيقات في متجر تطبيقات سامسونغ (Galaxy Store).

وأفاد موقع ”بارسه“ الإخباري الإيراني، بأن ”المستخدمين الإيرانيين لهواتف سامسونغ تلقوا أمس (الثلاثاء)، تحذيرا بوقف بيع الخدمات في متجر غالاكسي، وأبلغت الشركة المستخدمين الإيرانيين أن دعم البطاقات المصرفية المعتمدة سينتهي في 25 فبراير الجاري“.

وأضاف الموقع الإيراني أن ”رسالة البريد الإلكتروني المرسلة من سامسونغ إلى المستخدمين الإيرانيين، حذرتهم من مسألة إنهاء خدمات سامسونغ النقدية“.

وجاء في الرسالة أن ”المستخدمين سيظلون قادرين على تنزيل وتثبيت التطبيقات المجانية من متجر غالاكسي“، دون أن تحدد الرسالة سبب الحظر على الإيرانيين، لكن يبدو أن العقوبات الأمريكية قد تكون أحد الأسباب الرئيسية، بحسب الموقع ذاته.

ورجحت مواقع إخبارية خاصة بالتقنية في إيران، أن ”سبب توقف تعاون شركة سامسونغ مع المستخدمين الإيرانيين هو الالتزام بإرشادات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن العقوبات الاقتصادية“.

وسيواجه المستخدمون الإيرانيون ”طريقة الدفع غير المتوفرة“ إذا كانوا يرغبون في شراء عنصر أو منتج من Galaxy.

وبحسب تقارير إيرانية فإن شركة سامسونغ تمتلك أكثر من 60% من سوق الهواتف المحمولة في إيران.

وفي مارس 2019، أزالت شركة التقنية الأمريكية آبل تطبيقاتها في إيران نهائيا كما قامت بإزالة التطبيقات الإيرانية، التزاما من جانبها بالعقوبات الأمريكية على طهران.