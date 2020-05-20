سامسونغ.. حساس متطور للكاميرات يقدم للمرة الأولى في الهواتف

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كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية للتكنولوجيا، أنها توصلت لحساس متطور للكاميرات يقدم للمرة الأولى في الهواتف بدقة 50 ميغابيكسل ويتميز بالسرعة الكبيرة.

وقالت الشركة في بيان، لها إن ISOCELL GN1 هو أول حساس لها يشمل تقنية التركيز التلقائي الثنائي البكسل وتقنية Tetracell لدمج البكسلات، الأمر الذي سيسمح للحساس بتقديم أداء سريع، وجودة جيدة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وبحسب البيان، يبلغ حجم البكسل في الحساس الجديد 1.2 ميكرومتر، ويرى خبراء تقنية أنه سيكون منافسا قويا لحساس IMX689 الجديد من شركة ”سوني“ الذي يأتي بدقة 48 ميجابكسل، مع بكسل بحجم 1.22 ميكرومتر.

ويُعتقد أيضا أن الجمع بين الدقة العالية وتقنية التركيز التلقائي السريع أصبح أولوية لسامسونج مع الحساس الجديد ISOCELL GN1.

وأوضحت الشركة الكورية أن الحساس دخل في مرحلة الإنتاج الشامل خلال الشهر الحالي، لذا لن يستغرق وقتا طويلا للوصول إلى الهواتف الذكية.