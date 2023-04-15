السبت 24 رمضان 1444 ﻫ - 15 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سبيس إكس تحصل على موافقة تنظيمية لأولى رحلات ستارشيب إلى الفضاء

منذ 58 دقيقة
شركة سبيس إكس

شركة سبيس إكس

A A A
طباعة المقال

منحت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية الجمعة ترخيصا طال انتظاره يسمح لسبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك بإطلاق الصاروخ ستارشيب إلى المدار لأول مرة، مما يمهد الطريق لرحلة تجريبية حاسمة فيما يخص أهداف الشركة في الفضاء.

وقالت الإدارة في بيان الجمعة “بعد عملية تقييم شاملة للترخيص، قررت الإدارة أن سبيس إكس استوفت جميع متطلبات السلامة والبيئة والسياسة والحمولة ودمج العمليات الجوية والمسؤولية المالية”، مضيفة أن الترخيص ساري المفعول لخمس سنوات.

وأكدت الشركة عبر تويتر على أن الإطلاق تقرر له الاثنين 17 أبريل\نيسان من منشآت ستاربيس الصروخية التابعة لسبيس إكس في بوكا تشيكا بولاية تكساس.

وتشير إفصاحات تنظيمية تم تقديمها في وقت سابق من الجمعة إلى أن الإقلاع يمكن أن يحدث في أي وقت بين الساعة 5:30 صباحا والثانية ظهرا بتوقيت المنطقة الزمنية الوسطى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

روبوت ذكاء اصطناعي
فيديو مريب.. الروبوت الأكثر تقدمًا يتحدّث لغات ولهجات عدّة!
سطح القمر
سباق لبناء قاعدة.. صراع صيني أميركي للاستقرار على القمر
بركان "شيفيلوتش"
رماد بركان "شيفيلوتش" الثائر يصل الى روسيا

الأكثر قراءة

بطاقات التشريج
أسعار جديدة لبطاقات التشريج.. كيف أصبحت؟
هزة أرضية
هزّة قويّة تضرب بحر العرب.. و"مركز زلازل" يرصد تطوّرات الساعات الأخيرة!
أشرف حكيمي وطليقته هبة عبوك
"لا يملك شيئًا".. زوجة أشرف حكيمي تُفجّر مفاجأة من العيار الثقيل!