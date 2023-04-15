سبيس إكس تحصل على موافقة تنظيمية لأولى رحلات ستارشيب إلى الفضاء

منحت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية الجمعة ترخيصا طال انتظاره يسمح لسبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك بإطلاق الصاروخ ستارشيب إلى المدار لأول مرة، مما يمهد الطريق لرحلة تجريبية حاسمة فيما يخص أهداف الشركة في الفضاء.

وقالت الإدارة في بيان الجمعة “بعد عملية تقييم شاملة للترخيص، قررت الإدارة أن سبيس إكس استوفت جميع متطلبات السلامة والبيئة والسياسة والحمولة ودمج العمليات الجوية والمسؤولية المالية”، مضيفة أن الترخيص ساري المفعول لخمس سنوات.

وأكدت الشركة عبر تويتر على أن الإطلاق تقرر له الاثنين 17 أبريل\نيسان من منشآت ستاربيس الصروخية التابعة لسبيس إكس في بوكا تشيكا بولاية تكساس.

وتشير إفصاحات تنظيمية تم تقديمها في وقت سابق من الجمعة إلى أن الإقلاع يمكن أن يحدث في أي وقت بين الساعة 5:30 صباحا والثانية ظهرا بتوقيت المنطقة الزمنية الوسطى.