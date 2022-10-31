سبيس إكس تستهدف إطلاق منظومة ستارشيب هذا العام

قال مسؤول أمريكي، الاثنين، إن سبيس إكس تستهدف إطلاق منظومتها العملاقة للصواريخ ستارشيب إلى المدار لأول مرة في أوائل ديسمبر كانون الأول، في رحلة تجريبية محورية بينما تسعى لنقل رواد إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إلى القمر خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتسعى سبيس إكس، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، منذ سنوات لإرسال منظومة الصواريخ، التي تنتمي للجيل التالي من مثل هذه المنظومات، إلى المدار من منشآت الإطلاق الخاصة بالشركة في تكساس.

ولم تطلق الشركة من قبل سوى نماذج أولية للنصف العلوي من ستارشيب على ارتفاع عشرة كيلومترات لتجربة محاولات الهبوط.

لكن المهمة المقررة في ديسمبر كانون الأول ستختبر كامل المنظومة لأول مرة، بما في ذلك المعزز الذي يبلغ طوله 70 مترا لرفع ستارشيب التي يبلغ ارتفاعها 50 مترا إلى المدار.

وفي بث مباشر لاجتماع المجلس الاستشاري لناسا، قال مارك كيراسيش، وهو مسؤول كبير في الإدارة يشرف على تطوير برنامج أرتيمس، “نحن بصدد أربع رحلات رئيسية لستارشيب… أولها في ديسمبر”.

وربما يؤخر المهمة إجراء مزيد من الاختبارات الأرضية للصواريخ والمراجعات التنظيمية إلى ما بعد ديسمبر كانون الأول. ولم تمنح بعد إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، التي تشرف على سلامة موقع الإطلاق التجاري، ترخيصا للمهمة إلى سبيس إكس.