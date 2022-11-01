سبيس إكس تطلق أول مهمة لفالكون هيفي منذ 3 أعوام

انطلق صاروخ فالكون هيفي التابع لشركة سبيس إكس اليوم الثلاثاء 1\11\2022 من قاعدة كيب كنافيرال بولاية فلوريدا لأول مرة منذ ثلاثة أعوام حاملا مجموعة من الأقمار الصناعية من شركة إيلون ماسك من بينها قمران صناعيان لحساب القوات الفضائية الأميركية.

وانطلق فالكون هيفي أقوى صاروخ في العالم من إحدى منصات إطلاق سبيس إكس حاملا قمرين صناعيين تابعين للقوات الفضائية الأمريكية ومجموعة من الأقمار الصناعية الأصغر إلى الفضاء.

ولم تقدم القوات الفضائية الأميركية تفاصيل عن قمريها الصناعيين وطلبت من شركة سبيس إكس وقف البث الحلي لعملية الإطلاق بشكل مبكر.

وتمثل مهمة اليوم الثلاثاء أول استخدام للصاروخ من قبل القوات الفضائية، وهي فرع للجيش الأمريكي تم إنشاؤه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب للإشراف على الكثير من الأنشطة الدفاعية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في الفضاء.

وركزت سبيس إكس ورئيسها التنفيذي رجل الأعمال الملياردير ماسك بشكل كبير في السنوات الأخيرة على تطوير صاروخ ستارشيب الأكبر والذي يمكن أن يعاد استخدامه بشكل كامل وذلك بهدف أن يخلف أسطول الشركة من صواريخ فالكون في نهاية الأمر.