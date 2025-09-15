ستارلينك تتعرض لعطل تقني.. والآلاف من مستخدميها بلا إنترنت!

أعلنت شركة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك، والمتخصصة في خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، عن انقطاع مفاجئ في الخدمة صباح اليوم الإثنين، ما أثر على عشرات الآلاف من المستخدمين، خصوصًا في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان رسمي مقتضب على موقعها الإلكتروني:

“تعاني ستارلينك حاليًا من انقطاع في الخدمة. فريقنا يُجري تحقيقًا في الأمر”، دون الإفصاح عن سبب العطل أو موعد إعادة الخدمة، ما أثار قلق المستخدمين.

وأظهرت بيانات موقع “داون ديتيكتور” المتخصص برصد الأعطال التقنية، أن أكثر من 43 ألف مستخدم في الولايات المتحدة أبلغوا عن مشاكل في الوصول إلى الإنترنت حتى الساعة 04:35 صباحًا بتوقيت غرينتش.

وتُعد ستارلينك أحد أبرز مشاريع سبيس إكس، حيث توفر الإنترنت عبر شبكة من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، مستهدفةً المناطق النائية والصعبة الوصول، إلى جانب مناطق النزاع حول العالم.

حتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تصدر سبيس إكس أي تعليق رسمي، فيما يواصل فريق الدعم الفني في ستارلينك العمل على تشخيص الخلل واستعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.