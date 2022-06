سرقة عملات مشفرة بقيمة 100 مليون دولار من تطبيق هورايزون بريدج

تمكن قراصنة سيبرانيون من اهتراق تطبيق هورايزون بريدج “Horizon Bridge” الذي تستخدمه منصة هارموني لتبادل العملات، وقاموا بسرقة عملات رقمية والتي يتم استبدالها بإيثريوم (ETH)، بقيمة 100 مليون دولار.

وهورايزون بريدج يعد أحد التطبيقات التي تقوم بربط شبكات البلوكشين مثل هارموني بعضها ببعض وتتيح للمستخدمين تبادل العملات المشفرة.

حتى الآن، تمت سرقة فراكس (FRAX)، ورابد إيثريوم (WETH) وآيف (AAVE)، سوشي (SUSHI)، فراك شير (FXS)، إيه إيه جي (AAG)، باينانس يو إس دي (BUSD)، وداي (DAI) وتيثر (USDT) ورابد بيتكوين (WBTC) ويو إس دي كوين (USDC) من الجسر من خلال هذا الاستغلال.

يسهل هورايزون بريدج عمليات التحويل بين هارموني وشبكة إيثريوم وباينانس تشين وبيتكوين. وقد أعلنت شركة هارموني، مشغل الجسر، في وقت متأخر من يوم ٢٣ يونيو أن الجسر قد توقف. وقالت إن جسر بيتكوين وأصوله لم تتأثر بالهجوم.

كما قال فريق هارموني ون أيضًا إنها بدأت في العمل مع مكتب التحقيات الفيدرالية الأميركية “FBI” لتحديد الجناة واستعادة الأموال المسروقة.

وحتى الآن بلغت خسائر شبكات البلوكشين من عمليات السرقة الإلكترونية أكثر من مليار دولار، طبقًا لشركة تشاين أناليسز “Chainanalysis”.

ويلقي الحادث بظلال على مستوى الثقة في شبكات البلوكتشين المرتبطة بإيثيريوم والتي قد لا تتسم تقنياتها بالأمان الكافي.

وانخفض مبلغ الأموال المحفوظة على التطبيقات الرابطة بين شبكات بلوكشين إيثيريوم بنسبة 60% في الشهر الأخير، بسبب التراجع العنيف الذي تشهده سوق العملات المشفرة.

1/ The Harmony team has identified a theft occurring this morning on the Horizon bridge amounting to approx. $100MM. We have begun working with national authorities and forensic specialists to identify the culprit and retrieve the stolen funds.

More 🧵

— Harmony 💙 (@harmonyprotocol) June 23, 2022