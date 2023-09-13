الأربعاء 28 صفر 1445 ﻫ - 13 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سعات تخزين جديدة لخدمة iCloud+

منذ 17 دقيقة
خدمة iCloud+

خدمة iCloud+

A A A
طباعة المقال

قرب نهاية حدث الإعلان عن مجموعة iPhone 15، كشفت أبل عن تغيير كبير على خدمة تخزين بيانات iCloud.

فقد أضافت الشركة مستويين جديدين للتخزين على خدمة iCloud+ لتشمل 6 تيرابايت (30 دولارًا شهريًا) و12 تيرابايت (60 دولارًا شهريًا).

وتنضم فئات التخزين السحابية بسعة 6 تيرابايت و12 تيرابايت إلى خطط 50 جيجابايت و200 جيجابايت و2 تيرابايت المتوفرة حاليًا. وقال جريج جوسوياك، نائب الرئيس للتسويق في الشركة، خلال الكلمة الرئيسية إن الخيارات ذات السعة الأعلى ستوفر مساحة أكبر للحفاظ على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك آمنة، حيث تستهدف شركة أبل المصورين وصانعي الأفلام المحترفين الذين يحتاجون إلى مساحة إضافية.

تعد الخطط الجديدة رائعة للمستخدمين الذين لديهم ملفات كبيرة للصور ومقاطع الفيديو أو أولئك الذين يستخدمون Family Sharing، كما انها ستوفر الوصول إلى الميزات المتميزة، بما في ذلك Private Relay وHide My Email وCustom Email Domains ودعم HomeKit Secure Video.

وتقول شركة أبل إن الخطط ستصل الأسبوع المقبل، وهي ليست متاحة بعد للشراء على النسخة التجريبية من نظام iOS 17.

وتعد خيارات الدفع الشهرية لـ iCloud+ الحالية هي 0.99 دولارًا أمريكيًا مقابل 50 جيجابايت، و2.99 دولارًا أمريكيًا مقابل 200 جيجابايت، و9.99 دولارًا أمريكيًا مقابل 2 تيرابايت. ويحصل المستخدمون على 5 جيجابايت مجانية مع حساباتهم.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    نظام التشغيل iOS 17
    خصائص فريدة في تطبيق الهاتف والبريد الصوتي.. إليك أهم مزايا "iOS 17"
    الرئيس التنفيذي لشركة آبل "تيم كوك"
    صورة.. تعرف على أول منتج محايد كربونياً من آبل
    هاتف آيفون
    الصين تنفي حظر شراء أو استخدام الهواتف الأجنبية

    الأكثر قراءة

    من وادي خالد - أرشيفية
    انفجار لغمَين وإصابة 3 سوريّين.. ماذا حصل في وادي خالد؟
    صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)
    حزب الله غاضب من توقف المعارك في مخيم عين الحلوة!
    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    صورة وتفاصيل جديدة عن مطار إيران العسكري في جنوب لبنان