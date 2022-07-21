سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد "Redmi K50i"

أعلنت شركة ”شاومي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، الأربعاء، عن إطلاق هاتفها الجديد ”Redmi K50i“، جنباً إلى جنب مع سماعة الأذن اللاسلكية، ”Redmi Buds 3 Lite“، ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية.

يتميز الهاتف بشاشة من نوع ”LCD“ مقاس 6.6 بوصة وجودة ”FHD+“ (1080 × 2460 بكسل) مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 270 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.5:9.

وتدعم شاشة الهاتف معمارية ”HDR10″، وتقنية“Dolby Vision“، وعمق ألوان 10 بت، ونطاق ألوان 100 % من مجموعة ”DCI-P3″. وتتميز الشاشة بذروة سطوع تصل إلى 650 شمعة في المتر المربع، بالإضافة إلى طبقة حماية من نوع“Corning Gorilla Glass 5“.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة من نوع ”MediaTek Dimensity 8100″، مقترناً بمعالج رسومي من نوع ”Mali-G610“. ويعمل المعالج مع ما يصل إلى 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5″، وسعة تخزين مدمجة تصل إلى 256 غيغابايت من نوع ”UFS 3.1“.

ويعمل الهاتف الذي يدعم شريحتي اتصال ”نانو“ على نظام تشغيل ”Android 12“ مع واجهة ”شاومي“ التقليدية، من إصدار ”MIUI 13“.

وتشتمل خيارات الاتصال بالهاتف على شبكات الجيل الخامس (5G) والجيل الرابع (4G أو LTE) و“Wi-Fi 6″ مزدوج النطاق (2.4 + 5 غيغاهرتز) و“Bluetooth v5.3″ و“GPS / A-GPS“ ومنفذ ”USB Type-C“ ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

وتتضمن المستشعرات الموجودة بالهاتف ”مستشعر الإضاءة المحيطة“، و“مستشعر القرب“، و“البوصلة الإلكترونية“، و“مقياس التسارع“، و“الجيروسكوب“. وتوجد بالهاتف تقنية ”Liquid Cooling 2.0“ التي تحتوي على غرفة تبريد بخار (VC) لإدارة الحرارة.

ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5080 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات. ويتميز الهاتف بمكبرات صوت ستيريو مزدوجة تدعم تقنية ”Dolby Atmos“، ويأتي مع تصنيف ”IP53“ لمقاومة الغبار والماء، ويزن حوالي مائة غرام.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يأتي الهاتف مزودًا بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعراً أساسياً من نوع ”Samsung ISOCELL GW1“ بدقة 64 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.89، ومستشعرا فائق الاتساع بدقة 8 ميغابكسل وآخر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل.

يأتي إعداد الكاميرا مزوداً بفلاش ”LED“، ويوجد في مقدمة الهاتف كاميرا للصور السيلفي ومكالمات الفيديو تضم مستشعراً بدقة 16 ميغابكسل مقترنًا بفتحة عدسة f / 2.45.

وحددت شركة ”شاومي“ سعر الإصدار الأساسي من الهاتف (6 رام + 128 غيغابايت مساحة تخزين) بـ325 دولاراً. ويتوفر الهاتف بخيارات ألوان ”Quick Silver“ و“Phantom Blue“ و“Stealth Black“.

سماعة شاومي

كما أطلقت ”شاومي“ سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة ”Redmi Buds 3 Lite“، للفئة الاقتصادية، التي تأتي بالتصميم ”داخل الأذن“ الشائع بين مثيلاتها. وقالت الشركة إن هذه أول سماعات أذن من السيليكون مزدوجة الطبقات تابعة لها توفر ملاءمة محكمة وآمنة.

تأتي السماعة مجهزة بمحركات ديناميكية 6 مم تم ضبطها بواسطة ”Xiaomi Sound Lab“، وتستخدم سماعات الأذن تقنية ”Bluetooth v5.2“ للاتصال، وتأتي مع تقنية إلغاء الضوضاء البيئية (ENC) للحصول على تجربة اتصال واضحة.

وأفادت الشركة بأن سماعة ”Redmi Buds 3 Lite“ توفر ما يصل إلى 5 ساعات من الاستماع في الوضع المنفرد وما يصل إلى 18 ساعة مع العلبة الحافظة، التي يمكن شحنها عبر منفذ ”USB Type-C“، موضحة أن الشحن لمدة 10 دقائق يمكن أن ينتج عنه ما يصل إلى 100 دقيقة من تشغيل الموسيقى. وتحتوي كل من السماعات والعلبة على مؤشرات ”LED“ للاتصال وحالة البطارية.

تأتي السماعات بتصنيف ”IP54“ لمقاومة الغبار والماء، وتزن حوالي 35 غرامًا. وحددت شركة ”شاومي“ سعر السماعة اللاسلكية بـ25 دولاراً، وتتوفر باللون الأسود فقط.