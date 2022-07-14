سعر ومواصفات هاتف Axon 40 Pro الجديد من ZTE

أعلنت ZTE النقاب عن سلسلة Axon 40 للسوق الصينية في مايو/أيار، والآن يتوفر Axon 40 Pro في أسواق العالم، بلونين هما الأسود والأزرق.

ويبدأ سعر الهاتف Axon 40 Pro من 499 دولارا ما يعادل 9420 جنيها مصريا، للنسخة 128 جيجابايت لذاكرة التخزين الداخلية، مع 8 جيجابايت ذاكرة عشوائية (رام).

أما نسخة الهاتف Axon 40 Pro، التي تأتي بذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية (رام) 12 جيجابايت، فيبلغ سعرها نحو 599 دولارا، ما يعادل نحو 11300 جنيه مصري.

يقدم Axon 40 Pro شاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بتردد 144 هرتز، ويعمل بشرائح Qualcomm’s Snapdragon 870 وكاميرا رئيسية بدقة 100 ميجابيكسل.

يتميز الهاتف Axon 40 Pro أيضا ببطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع 66 واط ويعمل بنظام Android 12 مع نظام MyOS 12 في الأعلى.

يلتصق ZTE Axon 40 Pro بفتحة ثقب لكاميرا الصور الشخصية الخاصة به، وبخلاف كاميرا السيلفي، يوجد قارئ بصمات الأصابع أسفل الشاشة، وفقا لموقع “gsmarena”.

يتم تشغيل هذا الطراز بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 870 الذهبية، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8/12 جيجابايت وتخزين 256/512 جيجابايت.

يحتوي Pro أيضًا على وصفة مختلفة للكاميرا الخاصة به، الكاميرا الرئيسية 100 ميجابيكسل مع مستشعر 1 / 1.52 بوصة وفتحة f / 1.9، وكاميرا ماكرو (4 سم) ومستشعر عمق. في الأمام، ومستشعر بدقة 16 ميجابيكسل.