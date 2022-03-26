سعر ومواصفات هاتف Redmi K50 pro.. مفاجآت كبيرة من شاومي

أطلقت شركة شاومي الصينية، عن هاتفها الجديدXiaomi Redmi K50 pro، والذي يأتي بقدرات جبارة تناسب جميع الألعاب.

وبحسب موقع Notebookcheck التقني، كشفت شركة شاومي عن مفاجآت كبيرة في مواصفات هاتف Redmi K50 Pro، الذي يتمتع بإمكانات جبارة لمستخدمي هواتف ريدمي.

وأطلق العديد من المحللين على الهاتف لقب “ملك الفئة المتوسطة”، لأنه يتميز بالعديد من المواصفات المذهلة، ويأتي بأفضل سعر في فئته.

ويدعم هاتف Redmi K50 Pro تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi K50 pro

يأتي الهاتف بميزة رائعة جديدة للشاشة، فشاشة Redmi K50 pro من نوع Super AMOLED، بحجم 6.7 بوصة، وبدقة 1440 × 3200 بكسل، بنسبة 20: 9، 526 بكسل، ومعدل تحديثها 120 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويحتوي هاتف Xiaomi Redmi K50 pro على معالج نواة قوي من شركة كوالكوم الأمريكية Qualcomm SM8350 ،Snapdragon 888 + 5G بدقة تصنيع 5 نانومتر، ووحدة معالجة رسومات Adreno 660.

كاميرات هاتف Xiaomi Redmi K50 pro

تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بينما الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل، والكاميرا الثالثة واسعة جدًا بدقة 32 ميجا بكسل.

والكاميرا الأمامية مميزة للغاية بدقة 44 ميجابكسل، وأكثر مميزات الكاميرا في هاتف الألعاب العملاق ريدمي k50 pro هي: فلاش LED ، HDR ، بانوراما، كما أن تصوير الفيديو واضح للغاية بدقة 8K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن

يتميز هاتف Xiaomi Redmi K50 Pro ببطارية قوية مناسبة للألعاب سعتها 4500 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط

ويتم شحن البطارية تقريبا فى حوالى 40 دقيقة. ويدعم الهاتف نظام التشغيل أندرويد 11.

‏سعر هاتف Xiaomi Redmi K50 Pro

يأتي سعر هاتف شركة شاومي الجديد، ريدمي كي 50 برو ضمن فئة أسعار الهواتف المتوسطة، حيث يبلغ سعره 715 دولارا تقريبا.