سكوتر متحول… وسيلة نقل وجهاز رياضي معاً

ابتكر أليخاندرو أوتالورا، وهو مصمم كولومبي ومدير استديو (OneBot Design) للتصميم الإبداعي لوسائل النقل وتصميم الروبوتات، جهاز ”سكوتر“ متحول يعمل بالطاقة النظيفة (الكهربائية والشمسية) ويمكن تحويله لجهاز رياضي كذلك.

ويأخذ ”سكوتر“ (Rolo) للتنقل الفردي، الذي يعمل بالكهرباء بنسبة 100%، هذا المجال، خطوة إلى الأمام،- فهو مستقل ومدعوم بمصدر طاقة مستدام هي الشمس.

ويتوقع أن يكون ”سكوتر“ (Rolo) وسيلة نقل عام في المستقبل يمكن استدعاؤها عند الطلب عبر أحد التطبيقات، وهو مزود بكاميرات نظام ملاحة متقدمة RP LIDAR، لتوجيه طريقها في الشوارع.