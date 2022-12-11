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سكودا لصناعة السيارات تدرس الانسحاب من الصين

منذ 5 دقائق
شركة سكودا أوتو

شركة سكودا أوتو

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نقلت مجلة أوتوموبيل-فوخه الأسبوعية عن كلاوس زيلمر الرئيس التنفيذي لشركة سكودا أوتو التشيكية لصناعة السيارات، التابعة لمجموعة فولكسفاجن، القول إن الشركة تدرس الانسحاب من الصين وستتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن العام المقبل.

وقال زيلمر “المنافسة محتدمة جدا هناك، لذلك سندرس مع شريكنا في المشروع المشترك الصيني كيفية المضي قدما… وإذا أردنا تركيز طاقتنا، فإن الأمر يستحق النظر في جميع السيناريوهات ثم اتخاذ القرار”.

وأضاف أن الشركة يمكن أن تفكر ببساطة في بيع السيارات في الصين بدلا من إنتاجها هناك أيضا.

وأشار إلى أن سكودا تتطلع للتركيز بصورة أكبر حاليا في الهند.

وقالت فولكسفاجن لرويترز إن تقييم سكودا باستمرار موقعها في الأسواق الدولية والعمل على التكيف مع التطورات المحلية إجراء عادي.

وأضافت “لا قرارات حتى الآن بشأن تعديلات محتملة في استراتيجيتنا”.

    المصدر :
  • رويترز

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