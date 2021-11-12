سلسلة Redmi Note 11 قريباً في الأسواق العالمية

تخطط العملاق الصيني شاومي لإطلاق سلسلة Redmi Note 11 في الأسواق العالمية في الربع الأول من 2022.

وقد كشفت شاومي النقاب عن سلسلة Redmi Note 11 خلال شهر أكتوبر الماضي، ولقد استطاعت الإصدارات الجديدة أن تسجل أعلى المبيعات في السوق الصيني، واليوم تستعد شاومي للإنطلاق بسلسلة Note 11 في الأسواق العالمية.

وتشير التوقعات إلى أن شاومي تخطط لتغيير المعالجات المستخدمة في سلسلة Redmi Note 11 عند إطلاقها رسمياً للأسواق العالمية، ومن المتوقع أيضاً أن تجري شاومي بعض التغييرات على تصميم الجهة الخلفية لهذه الإصدارات.

أيضاً من المتوقع أن تدعم شاومي الهواتف بمعالجات Snapdragon من كوالكوم، ويأتي Redmi Note 11 بتصميم يحاكي هاتف Poco M4 Pro 5G المعلن عنه مؤخراً.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف Redmi Note 11 Pro يأتي إلى الأسواق العالمية بعنوان Xiaomi 11i، بينما يأتي إصدار Pro Plus إلى الأسواق العالمية بعنوان Xiaomi 11i HyperCharge، لذا تترقب مزيد من التفاصيل حول خطط شاومي خلال الفترة القادمة.