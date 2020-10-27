سماعات أذن لاسلكية من “إل جي” تلغي الضجيج وتنظف نفسها

أعلنت الشركة الكورية الجنوبية إل جي عن طراز جديد من السماعة Tone Free TWS مع الرقم HBS-FN7 الذي يمتاز بعلبة الشحن التي تُنظِّف نفسها ذاتيًا باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، مع دعم ميزة إلغاء الضجيج.

وتأتي السماعة الجديدة من إل جي مع ثلاثة ميكروفونات على كل زوج من السماعة لمراقبة وتوليف الأصوات المحيطة. وطُورِّت الميكروفونات مع تقنية الصوت Meridian Audio، وتأتي مع تصميم قناة داخل الأذن.

وتقترن السماعات الجديدة من إل جي بالأجهزة المحمولة عن طريق تقنية البلوتوث 5.1، وهي تدعم المُرمِّزات SBC، و AAC Bluetooth.

وتأتي هذه السماعات مع ميزة فريدة موجودة داخل علبة الشحن، التي تستخدم تقنية التنظيف UVnano الخاصة بالشركة.

وتتميز علبة الشحن بتقنية الأشعة فوق البنفسجية التي تنظف سماعات الأذن باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية أثناء شحن سماعات الأذن، مما يقتل البكتيريا والجراثيم التي تعيش داخل سماعات الأذن. وتدعي إل جي أن الميزة تقتل 99.9 في المئة من بكتيريا ‏E. coli‏ و ‏S. aureus 2‎‏. وتُشحن العلبة عبر منفذ USB-C، ويبلغ عمر البطارية مع العلبة نحو 15 ساعة.

وكانت الشركة قد عرضت هذا المفهوم لأول مرة في العام الماضي مع سماعات TONE Free في كوريا الجنوبية.

وتفتخر السماعات الجديدة بسهولة الاستخدام والمتانة، كما أنها تتمتع بتصنيف IPX4 للحماية من رذاذ الماء والمطر والتعرق أثناء العمل، كما أنها تتميز بدعم الأوامر الصوتية للوصول الصوتي المريح إلى مساعد جوجل أو مساعد آبل على الهاتف الذكي المتصل.

وتسمح أوامر اللمس المضمنة في كل سماعة أذن للمستمع بتشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتًا، وتخطي المسار الحالي والتحكم فيها دون الحاجة إلى فعل ذلك من خلال الهاتف.

وتتوفر سماعات الأذن Tone Free FN7 الجديدة من إل جي للبيع في كوريا الجنوبية بسعر يعادل 194 دولارًا أمريكيًا. ويُتوقع أن تصل لباقي دول آسيا، وأوروبا، وشمال أفريقيا خلال الربع الرابع من العام الحالي.