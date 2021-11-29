سماعات رأس لاسلكية من "تويفل" ببطارية تدوم 56 ساعة

كشفت شركة تويفل، عن موديلين جديدين من سماعات الرأس اللاسلكية Real Blue وReal Blue NC ببطارية تدوم لـ56 ساعة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سماعات الرأس من نوع Over-Ear الجديدة تتطابق في التجهيزات التقنية والألوان باستثناء أن الموديل Real Blue NC يدعم تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة مع توفير وضع الشفافية.

تعتمد سماعات الرأس اللاسلكية على مشغل Linear-HD مع غرفة خلفية جيدة التهوية، وإلى جانب تجهيزة التحدث الحر توفر سماعات الرأس اللاسلكية الجديدة من تويفل العديد من إمكانيات الضبط عن طريق تطبيق تويفل Headphones.

فترة تشغيل طويلة

وتمتد فترة تشغيل البطارية المدمجة إلى 56 ساعة بدون تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة وحوالي 42 ساعة مع تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة، وتشتمل باقة المرفقات على صندوق حمل وكابل شحن.

وتظهر أهمية تقنية إلغاء الضوضاء الرقمية الهجين في الموديل Real Blue NC عند ركوب القطارات، علاوة على توفر وضع الشفافية لإدراك الأصوات المحيطة بدقة أفضل.

وتدعم سماعات الرأس اللاسلكية الجديدة من تويفل تقنية البلوتوث 5.0 مع تقنية apt-X وAAC لبث الموسيقى بجودة مشابهة لأسطوانات CD من خدمات سبوتيفاي وأمازون Music ويوتيوب وأبل Music وغيرها.

وتتيح تجهيزة التحدث الحر مع دعم تقنية كوالكوم cVc إجراء المكالمات الهاتفية ودردشة الصوت والفيديو عبر تطبيقات سكايب وFacetime مع إمكانية التحكم الصوتي عن طريق المساعد الصوتي من جوجل وأبل بأفضل جودة ممكنة.

ويمكن استعمال سماعات الرأس اللاسلكية الجديدة عن طريق الأزرار على وسادات الأذن الكبيرة، والتي تمتاز بالوزن الخفيف وإمكانية تبديلها، حتى يتمكن المستخدم من استعمالها لفترات طويلة بشكل مريح، حتى مع ارتداء النظارات.

وأعلنت شركة تويفل عن توافر سماعات الرأس اللاسلكية Real Blue وReal Blue NC الجديدة باللون الأسود Night والأبيض Pearl والأزرق Steel وبسعر 170 يورو للموديل Real Blue و230 يورو للموديل Real Blue NC.