ذكرت صحيفة The Verge في تقرير لها نقلاً عن أشخاص مطلعين على الخطط أن Snap Inc في مراحل مبكرة من التخطيط لتسريح العمال، وقال التقرير إن نطاق تخفيضات الوظائف غير واضح حاليًا لأن المديرين ما زالوا يخططون لفرقهم، مضيفًا أن مالك Snapchat لديه أكثر من 6000 موظف.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تخفض فيه شركات التكنولوجيا وبورصات العملات المشفرة والشركات المالية الوظائف وتباطؤ التوظيف مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم الحاد وأزمة الطاقة في أوروبا.

وخفضت شركة Meta Platforms Inc المالكة لفيسبوك خطط توظيف مهندسين بنسبة 30٪ على الأقل هذا العام، كما قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج لموظفي L1N2YH27A في يونيو، وحذرهم من الاستعداد لتراجع اقتصادي عميق.

كما أخبر إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي لشركة Snap، الموظفين في مذكرة في مايو أن الشركة سوف تبطئ توظيف L2N2XF2NL لهذا العام ووضعت مجموعة واسعة من المشاكل، وفي الشهر الماضي، رسمت الشركة صورة قاتمة L1N2Z22MN لتأثيرات ضعف الاقتصاد على وسائل التواصل الاجتماعي ورفضت إصدار توقعات في ظروف “صعبة للغاية” ، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 25٪.