“سناب شات” تدخل عالم التسوق الإلكتروني

على غرار تيك توك وميتا، دخلت منصة سناب شات في شراكة مع مجموعة من العلامات التجارية في العديد من مبادرات التسوق التي تركز على الواقع المعزز.

وتسعى المنصة إلى توسيع اعتمادها على التجارة الإلكترونية الخاصة بها من خلال عرض كبير، مستغلة أدوات الواقع المعزز المتطورة الخاصة بها، والمرتبطة بعمليات الشراء المرتبطة بنهاية العام.

ويمثل سوق العطلات أكبر فرصة لبيع السلع والمنتجات، حيث تتضمن مبادرات سناب شات تجارب تسوق غامرة عبر الواقع المعزز من وول مارت وأمازون وكوكا كولا.

بيئة افتراضية لكل علامة تجارية

وقالت الشركة: سيكون لكل علامة تجارية بيئة متجر افتراضية مخصصة داخل سوق العطلات. وسيتمكن مستخدمو سناب شات من تصفح المنتجات وعروض العطلات في مساحة الواقع المعزز المصممة خصيصا، وتكون فريدة من نوعها لكل علامة تجارية بحسب ما ذكر موقع ait التقني.

ويمكن الوصول إليها عبر Lens Carousel بتطبيق المنصة، حيث توفر عمليات الدمج واجهات عرض منتجات مخصصة، بما في ذلك العناصر التفاعلية والعناصر التجريبية. جنبا إلى جنب مع العلامة التجارية لكل نشاط تجاري شريك.

وتهدف المبادرة إلى تقديم عرض لأدوات التجارة الإلكترونية المتطورة في سناب شات. ويمكن أن تحظى تلك العروض بجاذبية كبيرة للشركات التي تتطلع إلى الوصول إلى المستهلكين الأصغر سنًا. كما أنها تتوافق مع أحدث الاتجاهات في المشاركة في التسوق الرقمي.

بالإضافة إلى ذلك دخلت الشركة أيضا في شراكة مع مجموعة من ماركات الأزياء والجمال. وذلك من أجل إضافة المزيد من العدسات التجريبية للواقع المعزز والتجارة الإلكترونية.

ويساهم معرض التسوق هذا في دفع المنصة الأكبر نحو تسهيل التواصل مع الجماهير الشباب من خلال أدوات تجارة إلكترونية أكثر شمولاً وجاذبية.

وأدى ظهور التسوق عبر الإنترنت على مدى العامين الماضيين إلى فتح آفاق جديدة للفرص. وتتطلع جميع المنصات الاجتماعية الرئيسية الآن إلى الارتباط بالتسوق عبر الإنترنت وتوفير اتصال مباشر أكثر بجماهيرها.

وتتطلع سناب شات، على وجه التحديد، إلى اتخاذ الخطوات التالية في أدوات وخيارات الواقع المعزز الأكثر شمولاً، التي من المحتمل أن تحظى بجاذبية أكثر تحديدًا لجمهورها الأصغر سنًا.

وكانت منصة تويتر أعلنت مؤخرا أنها ستستضيف أول بث مباشر للتسوق في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، لتكون على خطى تيك توك وميتا (فيسبوك سابقا) وتنضم لسوق التسوق عبر البث المباشر أو ما يعرف بالتجارة الإلكترونية المباشرة والذي حقق نجاحًا بارزًا على مستوى العالم خاصة في الصين حتى الولايات المتحدة، مما يسمح للتجار بالبيع لجمهور عريض.