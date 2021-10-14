سناب شات تعلن إصلاح خلل “نشر التحديثات”

أعلنت شركة “سناب شات” عن إصلاح خلل في التطبيق، اشتكى منه العديد من المستخدمين خلال الأيام الملضية.

وقالت الشركة إن المشاكل التي عانى منها العديد من المستخدمين مؤخرا قد حلت، وذلك بعد أيام من عطل كبير أصاب عملاق التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وأوضحت “سناب شات” أن العديد من المستخدمين لم يتمكنوا من نشر تحديثات جديدة على حسابتهم أو إرسال رسائل بسبب عطل مجهول، مشيرة إلى أنها تعمل على ذلك.

وقالت “سناب شات” في تغريدة على تويتر، إن العديد من المستخدمين واجهوا صعوبات في الوصول إلى التطبيق خلال الأيام الماضية.

وأكدت “سناب شات” أن المشكلة حلت وأن التطبيق عاد للعمل.

والاثنين، سجل انقطاع واسع النطاق في خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب شمل عشرات ملايين المستخدمين على الأقل.

وأعلن فيسبوك أنّ العطل الضخم الذي طال موقع التواصل الاجتماعي الأول في العالم وتطبيقات إنستغرام وواتساب ومسنجر التابعة له واستمرّ زهاء سبع ساعات ناجم عن “تغيير خاطئ في إعدادات” الخوادم.

ولم تكشف الشركة عن عدد المتضررين من المشكلة، ولكن الآلاف من المستخدمين أبلغوا عن صعوبات في الوصول إلى التطبيقات.