سناب شات.. ميزة جديدة تتيح للآباء معرفة من يقوم بالدردشة مع أطفالهم

أطلقت منصة سناب شات ميزة Family Center، وهي ميزة جديدة تهدف إلى تحسين الإشراف للآباء على أنشطة أطفالهم في التطبيق، حيث سيتم السماح للوالدين والأوصياء بمعرفة مع من يتحدث أطفالهم في التطبيق، دون الكشف عن محتويات الدردشة لهم، وأيضا يجب قبول دعوة Family Center من قبل كل من الطفل والوالد / الوصى حتى يتم تمكين الميزة لهم، وبعد قبول كلاهما للدعوة، يمكن للوالد / الوصى رؤية من تفاعل الطفل / الجناح معه على المنصة خلال الأيام السبعة الماضية.

وفى حالة اعتقاد الوالدين أنه يجب النظر في حساب ما، يمكنهم الإبلاغ عن هذه الحسابات لفريق الثقة والأمان في Snap، وتتضمن الميزة أيضًا أدوات تتيح للوالدين معرفة الجديد في قائمة أصدقاء أطفالهم وبقوة بعض عناصر التحكم الإضافية في المحتوى، وستقوم الشركة بطرح الميزة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقالت Snap في منشورها على المدونة: “كان هدفنا هو إنشاء مجموعة من الأدوات المصممة لتعكس ديناميكيات العلاقات في العالم الحقيقي وتعزيز التعاون والثقة بين الآباء والمراهقين”، وعندما يتعلق الأمر بسلامة المراهقين على المنصة ، قدمت Snap ميزتين لمعالجة الأمر نفسه في يناير من هذا العام. تمت إضافة إحدى هذه الميزات إلى ميزة اقتراح الأصدقاء Quick Add لجعل النظام الأساسي أكثر أمانًا لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا.

وتحجب الميزة عرض اقتراحات الأصدقاء للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا للآخرين، ما لم يكن لديهم مجموعة من الأصدقاء المشتركين، وقال Snapchat: “لكي تكون قابلة للاكتشاف في Quick Add بواسطة شخص آخر، سيحتاج المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى وجود عدد معين من الأصدقاء مشتركين مع هذا الشخص، مما يضمن أيضًا أنه صديق يعرفونه فى الحياة الواقعية”.

وأيضا عندما يتعلق الأمر بمسألة الأدوية، فقد واجهت الشركة انتقادات شديدة على مر السنين بسبب العديد من المراهقين الذين فقدوا حياتهم بعد شراء الأدوية على المنصة عبر الإنترنت، وقالت المنصة إنها أحرزت بعض التقدم في خوارزميات الكشف عن المخدرات، مع الترقية الحالية لتعلم الآلة وخوارزمية الذكاء الاصطناعي التي زعمت أنها تعطي زيادة بنسبة 33٪ فى الاكتشاف منذ التحديث الأخير. لدى الشركة أيضًا شريكان جديدان في بوابة Heads Up – التحالفات المجتمعية لمكافحة المخدرات الأمريكية (CADCA) ومبادرة الحقيقة.