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سناب شات يكشف عن خدمة جديدة لحماية المراهقين

20 - يناير - 2022
شعار سناب شات

شعار سناب شات

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أفادت تقارير تقنية، بأن منصة “سناب شات” تعمل على تدعيم خواص الأمن لحسابات المراهقين المستخدمين لتطبيق الفيديوهات والصور الشهير.

وحسب موقع “ذا فيرج”، سيفرض التطبيق سياسة جديدة لتعزيز تأمين حسابات المراهقين، بتحديد العدد المتاح لما يستقبلونه من صداقات مقترحة، من بين الغرباء.

والخدمة الجديدة، سيطبقها سناب شات على حسابات مستخدميه ممن هم في المرحلة العمرية ما بين 13 و17 عاما.

وستستقبل هذه الشريحة مقترحات صداقة من أشخاص بشرط، يكون فيما بينهم عدد محدد من الأصدقاء المشتركين، لضمان أنهم ليسوا غرباء.

وعلى الرغم مما تبدو عليه هذه الخاصية من خطوة إيجابية لتعزيز الأمن والخصوصية لمستخدمي سناب شات من المراهقين، إلا أن التطبيق لم يحدد حتى الآن العدد المحدد من الأصدقاء المشتركين الذي سيتاح من خلاله إرسال مقترح الصداقة.

سباق التسوق الإلكتروني

ودخلت منصة سناب شات في شراكة مع مجموعة من العلامات التجارية في العديد من مبادرات التسوق التي تركز على الواقع المعزز.

وتسعى المنصة إلى توسيع اعتمادها على التجارة الإلكترونية الخاصة بها من خلال عرض كبير، مستغلة أدوات الواقع المعزز المتطورة الخاصة بها، والمرتبطة بعمليات الشراء المرتبطة بنهاية العام.

ويمثل سوق العطلات أكبر فرصة لبيع السلع والمنتجات، حيث تتضمن مبادرات سناب شات تجارب تسوق غامرة عبر الواقع المعزز من وول مارت وأمازون وكوكا كولا.

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