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سوارة هواوي المميزة “Band 7” تدعم التطبيقات الخارجية

منذ 13 ساعة
آخر تحديث: 5 - مايو - 2022 3:24 مساءً
شركة هواوي

شركة هواوي

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أكدت أحدث التقارير على دعم سوارة هواوي الذكية الجديدة Band 7 لتحميل وتثبيت التطبيقات الخارجية.

أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن هاتفها القابل للطي Mate Xs 2 إلى جانب إصدارها الجديد من السوارات الذكية Band 7، ولقد أوضحت أحدث التقارير إمكانية تحميل تطبيقات الطرف الثالث على السوارة الذكية، إلا أن التقرير لم يوضح عدد التطبيقات المتوقع تثبيتها أو فئة التطبيقات التي تدعم التحميل على السوارة الذكية.

وتتميز سوارة Huawei Band 7 بشاشة AMOLED بحجم 1.47 إنش، ودقة عرض 194 في 368 بيكسل، كما تدعم الشاشة ميزة Always-On.

كما تتضمن السوارة الذكية عدد من المستشعرات تشمل مستشعر تسارع، وجيرسكوب، ومستشعر لرصد معدل ضربات القلب.

أيضاً تدعم السوارة قياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، كما تدعم السوارة مراقبة نشاط المستخدم في عدد 96 من الأنماط الرياضية التي تشمل السباحة، وتدعم أيضاً متابعة حرق السعرات الحرارية، وتأتي السوارة بمعايير 5ATM لمقاومة الماء حتى عمق 50 متر، ويمكن للبطارية في سوارة Band 7 أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 14 يوم.

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