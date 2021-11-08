السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سوق العملات الرقمية تتجاوز الـ3 تريليونات دولار.. ماذا عن بيتكوين؟

8 - نوفمبر - 2021
عملات رقمية

عملات رقمية

A A A
طباعة المقال

تجاوز حجم سوق العملات الرقمية، يوم الاثنين عتبة الـ3 تريليونات دولار بفضل ارتفاع قيمة عملتي “بيتكوين” و”إثيريوم” الرقميتين، وفق ما أفادت وكالة “بلومبرغ”.

وأشارت “بلومبرغ” استنادا إلى بيانات منصة CoinGecko لتجارة العملات الرقمية والاستثمار، إلى أن “بيتكوين” ارتفع بنسبة 5.6% ليصل إلى 66414 دولارا مقابل البيتكوين الواحد، ليقترب من قيمته القياسية التي كانت عند مستوى 67 ألف دولار.

وارتفعت أيضا قيمة العملات “إثيريوم” و”بينانس كوين” و”سولانا” بشكل ملحوظ، يوم الاثنين.

وبلغ حجم سوق العملات الرقمية نحو 3.3 تريليون دولار، ما يعتبر رقما قياسيا جديدا، وهو مستمر في النمو.

وخلال العام الأخير ازدادت سوق العملات الرقمية 4 أضعاف تقريبا، مع أنها تتعرض لتقلبات ملموسة بين حين وآخر.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    نتفلكس
    نتفليكس تدرس طرح نسخة أقل سعرا مدعومة بإعلانات
    عملات رقمية
    هبوط بأسعار الكريبتو.. الإيثريوم تتصدّر الخسائر
    شحن هاتف
    عادات مفيدة لإطالة عمر بطارية هاتفك!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
    اشتباكات عنيفة بين بلدتي حورتعلا والخضر
    بالفيديو.. اشتباكات عنيفة جداً بين بلدتين لبنانيتين