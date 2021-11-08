سوق العملات الرقمية تتجاوز الـ3 تريليونات دولار.. ماذا عن بيتكوين؟

تجاوز حجم سوق العملات الرقمية، يوم الاثنين عتبة الـ3 تريليونات دولار بفضل ارتفاع قيمة عملتي “بيتكوين” و”إثيريوم” الرقميتين، وفق ما أفادت وكالة “بلومبرغ”.

وأشارت “بلومبرغ” استنادا إلى بيانات منصة CoinGecko لتجارة العملات الرقمية والاستثمار، إلى أن “بيتكوين” ارتفع بنسبة 5.6% ليصل إلى 66414 دولارا مقابل البيتكوين الواحد، ليقترب من قيمته القياسية التي كانت عند مستوى 67 ألف دولار.

وارتفعت أيضا قيمة العملات “إثيريوم” و”بينانس كوين” و”سولانا” بشكل ملحوظ، يوم الاثنين.

وبلغ حجم سوق العملات الرقمية نحو 3.3 تريليون دولار، ما يعتبر رقما قياسيا جديدا، وهو مستمر في النمو.

وخلال العام الأخير ازدادت سوق العملات الرقمية 4 أضعاف تقريبا، مع أنها تتعرض لتقلبات ملموسة بين حين وآخر.