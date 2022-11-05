السبت 11 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 5 نوفمبر 2022 |
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سوق الكريبتو.. بيتكوين ترتفع وإيثريوم تتراجع

منذ 38 دقيقة
عملات رقمية

عملات رقمية

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تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة، السبت، لدى سوق الكريبتو، وسط توقعات بمزيد من الصعود بنهاية 2022.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق الكريبتو، السبت، بنسبة 3.94% لتصل إلى 1.07 تريليون دولار، وسط تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة بقيمة 112.86 مليار دولار.

سعر عملة بيتكوين اليوم

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم بنسبة 0.02% ليصل إلى 21,399.72 دولار، بحسب منصة “coinmarketcap” لرصد أسعار العملات المشفرة في سوق الكريبتو.

وزادت القيمة السوقية لعملة بيتكوين الرقمية المشفرة (الأكبر والأكثر تداولاً عالمياً) لتصل إلى 410.74 مليار دولار، مقابل 396.05 مليار دولار في ختام تداولات أمس.

أسعار العملات المشفرة اليوم

تراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.09% إلى 1,651.87 دولار.

وقفز سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.42% إلى 360.11 دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.27% إلى 0.4982 دولار.

وصعد سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.20% إلى 0.4303 دولار.

وربح سعر عملة دوجكوين DOGE بنسبة 0.62% إلى 0.1312 دولار.

وزاد سعر عملة بولكادوت Polkadot بنسبة 0.41% إلى 7.05 دولار.

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