سوق الكريبتو.. بيتكوين تكافح فوق حاجز الـ 21 ألف وسط استمرار الهبوط

انخفضت أسعار العملات المشفرة الأحد 10 تموز 2022، فيما تحاول عملة بيتكوين التماسك للحفاظ على مكاسبها الأخيرة.

وتراجعت القيمة السوقية لـ”الكريبتو”، وهو أكبر سوق لتداول العملات الرقمية المشفرة في العالم بنسبة 0.86% لتهبط إلى 944.95 مليار دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 56.01 مليار دولار.

وتسببت الزيادة المطردة في أسعار الفائدة الأميركية في ارتفاع شهية المستثمرين نحو السندات طويلة الأجل، والعزوف عن الاستثمار في العملات المشفرة التي فقدت جاذبيتها عقب انهيار عملة تيرا.

غير أن قانون تنظيم تداول العملات الرقمية الأوروبي ساهم بقوة في عودة الأمل لسوق الكريبتو، بعدما كان ينازع في ظل الارتفاع القياسي في معدلات التضخم، وفشل بيتكوين ورفاقها في التحوط من مخاطر الركود التضخمي، التي لم يسلم منها أي قطاع حتى سوق الذهب الذي يعد الملاذ الآمن لحفظ القيمة قد تراجع دون مستوى 1800 دولار للأوقية.

وكشف تقرير لمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز، صدر في 10 حزيران الماضي، عن أن صناديق التحوط تتبنى نهجًا بطيئا للاستثمار في العملات الرقمية، حيث تحافظ هذه الصناديق على استثماراتها المحدودة في العملات المشفرة رغم هبوطها بقوة خلال الفترة الماضية.

في السياق، أشار التقرير إلى أن نحو ثلث صناديق التحوط التقليدية تستثمر بالفعل في العملات الرقمية مثل بيتكوين، وأنه من بين صناديق التحوط المستثمرة حاليا في مجال العملات الرقمية قام حوالي ٥٧% بتخصيص أقل من ١% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة. كما يخطط ثلثا الشركات المستثمرة حاليا لزيادة استثماراتها بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح المستثمرون أن عدم اليقين التنظيمي والضريبي يعتبر أحد أكبر العوائق أمام الاستثمار في العملات الرقمية، وبخاصة أن صناديق التحوط تشعر بالقلق إزاء البيئة التنظيمية المجزأة على مستوى العالم بالإضافة إلى التوجيه غير الواضح حول كيفية إدارة فئة الأصول الرقمية.

سعر بيتكوين اليوم

هبط سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، الأحد 10 يوليو/ تموز 2022 بنسبة 0.81% ليصل إلى 21348.1 دولار، بإجمالي قيمة سوقية بلغت 407.39 مليار دولار.

ورغم هذا التراجع فإن بيتكوين ما زالت تحتفظ بمستواها فوق الـ21 ألف دولار بعد أن سجلت مستويات متدنية قبل نحو أسبوعين.

وكان سعر عملة بيتكوين قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في تشرين الثاني الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العملة الرقمية الأكبر في العالم تراجعت بنحو 58% منذ بداية العام، وهو أكبر تراجع ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من 2011، عندما كانت بيتكوين مجرد وليد جديد.

أسعار العملات المشفرة اليوم

تراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.8% مسجلًا 1191.89 دولار.

وانخفض سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 2.35% ليبلغ 236.7 دولار.

وهبط سعر عملة الريبل XRP بنسبة 1.08% ليسجل 0.33891 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 0.12% ليصل إلى 0.48 دولار.

وفقد سعر بولكادوت Polkadot نحو 0.84% من قيمته ليصل إلى 7.08 دولار.

وخسر سعر دوجكوين DOGE/USD نحو 1.61% ليصل إلى مستويات 0.06834 دولار.