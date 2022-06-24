سوق الكريبتو تتنفّس وبيتكوين تواصل انتفاضتها

بعد خسائر كبيرة تكبدتها سوق الكريبتو في الفترة الماضية بسبب انخفاض أسعار العملات الرقمية، عادت السوق لتعوّض بعض خسائرها بعد تسجيل العملات ارتفاعًا جديدا.

اذ ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة الجمعة 24 حزيران 2022 وواصلت بيتكوين انتفاضتها لتعوض بعض خسائرها.

وزادت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات الجمعة بنسبة 3% لتصل إلى 934.28 مليار دولار مقابل 906.97 مليار دولار الخميس.

ووصل حجم التداولات خلال آخر 24 ساعة إلى نحو 62.63 مليار دولار.

وفيما كانت سوق العملات المشفرة تساوي أكثر من 3 تريليونات دولار في ذروتها قبل 7 أشهر، تراجعت إلى ما دون تريليون دولار يوم الإثنين “13 حزيران 2022″، بعدما بلغت 3 تريليون دولار في تشرين الثاني المنصرم.

سعر بيتكوين

ارتفع سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، الجمعة 24 حزيران 2022 بنسبة 3.93% ليصل إلى 21,129.1 دولار.

وزادت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 402.27 مليار دولار مقابل 390,91 مليار دولار، الخميس.

وهبطت بيتكوين 15% يوم الإثنين 13 حزيران 2022 في أكبر خسارة ليوم واحد منذ آذار 2020. وخسرت حوالي نصف قيمتها هذا العام.

ومنذ أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 69 ألف دولار في شرين الثاني الماضي، هوت بيتكوين بنحو 70%.

أسعار العملات المشفرة اليوم

وزاد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 6.48% مسجلًا 1,153.48 دولار.

كما زاد سعر بينانس كوين Binance coin BNB نحو 5.44% ليبلغ 232.3 دولار.

وارتفع سعر عملة الريبل XRP بنسبة 13.7% إلى 0.37062 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 4.58% إلى 0.4929 دولار.

كما ارتفع سعر بولكادوت Polkadot بنحو 4.46% ليصل إلى 7.96 دولار.

وزاد سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 2.95% ليصل إلى مستويات 0.065409 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.