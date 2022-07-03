سوق متوترة التعاملات.. بيتكوين تواصل تراجعها

في سوق متوترة التعاملات، تباينت أسعار العملات الرقمية الأحد 3 تموز 2022، حيث تراجعت بيتكوين وزادت إيثيريوم.

ونتج التوتر عن تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، في ظل اتجاه البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة.

وفشلت العملات المشفرة وعلى رأسها بيتكوين في مواجهة التضخم العالمي باعتبارها عملة تحوط لا تخضع للرقابة من قبل البنوك المركزية.

ومع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، بدأ مستثمرون في هجرة العملات المشفرة الأكثر خطورة والاستفادة من جنة السندات طويلة الأجل ذات العائد المرتفع.

وزادت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم على نحو طفيف بما نسبته 0.06% لتصل إلى 866.31 مليار دولار.

سعر بيتكوين الأحد 3 تموز

انخفض سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، الأحد 3 تموز 2022 بنسبة 1.05% ليصل إلى 19,060.69 دولار.

ونزلت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 363.70 مليار دولار.

وتتجه العملة الرقمية المشفرة بيتكوين نحو تسجيل أسوأ أداء ربع سنوي لها منذ أكثر من 10 سنوات.

وانخفض سعر عملة بيتكوين بنحو 60% منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، بعدما لامس سقف 69 ألف دولار في تشرين الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى سجلته العملة الأكثر شهرة في العالم.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.07% مسجلًا 1,059.41 دولار.

وزاد سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.59% ليبلغ 217.75 دولار.

وتراجع سعر عملة الريبل XRP بنسبة 0.66% ليسجل 0.3118 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 0.02% ليصل إلى 0.4473 دولار.

وهبط سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.56% ليصل إلى 6.70 دولار.

أمّا سعر دوجكوين DOGE/USD فنزل بنحو 1.06% ليصل إلى مستويات 0.06607 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

ووفق إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.