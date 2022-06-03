سوني تدخل عالم الدعم الفني للأقمار الصناعية الصغيرة

قالت شركة سوني إنها أسست شركة جديدة مهمتها بناء وتزويد العتاد الذي يسمح للأقمار الصناعية الصغيرة في المدار بالتواصل مع بعضها بعضًا عبر أشعة الليزر، وذلك للانغماس في قطاع الفضاء السريع النمو.

ولم تذكر الشركة متى تتوقع أن يكون أول جهاز تجاري لها يعمل في الفضاء. كما لم تذكر ما إذا كان لديها عملاء حاليون ينتظرون أو مقدار الأموال التي استثمرتها في التكنولوجيا حتى الآن.

وهناك ما يقرب من 12000 قمر صناعي في المدار، وهو رقم من المتوقع أن يزداد بسرعة في السنوات القادمة حيث تخفض شركات الصواريخ تكلفة الإطلاق إلى الفضاء.

كما أن الشركات مثل أمازون وسبيس إكس تبني شبكات واسعة من الأقمار الصناعية لنقل اتصالات الإنترنت إلى جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس الشركة الجديد، كيوهي إيواموتو، في بيان: كمية البيانات المستخدمة في المدار تزداد عامًا بعد عام. ولكن كمية موجات الراديو المتاحة محدودة.

وتحتاج الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض إلى الاتصال بالأرض. ونتيجة لذلك يلزم وجود عدد كبير من مرافق الاتصالات للاتصالات في الوقت الفعلي، وهو ما يمثل مشكلة لأن هذه الأقمار الصناعية يجب أن تمر مباشرة فوق محطة أرضية للتواصل معها.

كما أن الحاجة إلى تراخيص التردد للموجات الراديوية ومتطلبات استهلاك طاقة أقل لمعدات الاتصال التي تحتاجها الأقمار الصناعية الأصغر، مثل الأقمار الصناعية الصغيرة، تمثل أحد المشاكل التي يجب معالجتها.

سوني تصنع ليزر فضائي

تصنع سبيس إكس أجهزتها لاتصالات الليزر داخل الشركة. وأطلقتها لأول مرة عبر أقمار ستارلينك الصناعية في أواخر العام الماضي.

وقالت سوني إن أحد أولى اختباراتها الناجحة حدثت في عام 2020 عندما نقلت بيانات صور عالية الدقة بالليزر من محطة الفضاء الدولية إلى محطة أرضية في اليابان.

وتخطط سوني لتطوير أجهزة اتصالات بصرية صغيرة لتوفير الخدمات ذات الصلة لربط الأقمار الصناعية الصغيرة في المدار الأرضي المنخفض عبر شعاع الليزر.

وتطمح الشركة إلى تقديم معدات الاتصالات البصرية هذه كخدمة للشركات العاملة في تطوير الأقمار الصناعية.

وتريد سوني تحقيق اتصالات عالية السرعة مع الأجهزة الصغيرة باستخدام الاتصالات الضوئية. ويصعب تحقيق مثل هذه الاتصالات فعليًا باستخدام الاتصالات اللاسلكية التقليدية لأن الاتصالات التقليدية تتطلب هوائيًا كبيرًا ومخرجات طاقة عالية.

كما تهدف سوني إلى زيادة كمية الاتصالات في الفضاء. وتحقيق شبكة اتصالات عبر الإنترنت تغطي الأرض والفضاء والتطبيقات مثل خدمات الوقت الفعلي. وذلك ومن خلال توفير إمكانات اتصالات بين الأقمار الصناعية سهلة الاستخدام.