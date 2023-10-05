سوني تطلق التلفاز الذكي Bravia XR A75L الفاخر

أعلنت شركة سوني عن إطلاق التلفاز الذكي Bravia XR A75L الفاخر، والذي يتوفر بحجم 55 بوصة بسعر 1600 دولار أمريكي أو 65 بوصة بسعر 2000 دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة اليابانية أن تلفازها الذكي Bravia XR A75L الجديد يعتمد على لوحة OLED بدقة وضوح 3840 × 2160 بيكسل (4K).

ويدعم التلفاز الذكي Bravia XR A75L الفاخر تقنيتي HDR10 وDolby Vision من أجل عرض فائق الوضوح، بالإضافة إلى دعم تقنيتي VRR و ALLM.

وتروج سوني للتلفاز الذكي الجديد، الذي يعمل بنظام التشغيل Google TV، من خلال تجهيزه بمعالج الصور Cognitive XR، مع دعم معيار Apple Airplay، بالإضافة إلى سماعتين بقدرة إجمالية تبلغ 40 وات.