سوني تعلن عن هاتف Xperia Pro-I وهذا سعره

قدمت شركة سوني في بداية عام 2021 جهاز Xperia Pro بسعر 2500 دولار، الذي كان هاتفًا صنعته الشركة لمحترفي الفيديو، وعادت الشركة اليابانية الآن بهاتف ذكي ثانٍ من الفئة الاحترافية مصمم لجذب هواة التصوير يسمى Xperia Pro-I.

وتعد الميزة الرئيسية في Xperia Pro-I هي مستشعر بقياس 1 إنش مأخود من كاميرا RX100 VII. وهذا المستشعر أكبر بكثير مما تجده في معظم الهواتف.

وللمقارنة، يتميز المستشعر الأساسي في بيكسل 6 برو بمسافة بكسل تبلغ 1.2 ميكرومتر. على النقيض من ذلك، يحتوي المستشعر الرئيسي في Xperia Pro-I على وحدات بكسل بحجم 2.4 ميكرون، مما يجعله أفضل بكثير في الإضاءة المنخفضة.

ويمكنه أيضًا تصوير ملفات RAW بتنسيق 12 بت وفيديو 4K الأصلي بمعدل 120 إطارًا في الثانية مع التركيز التلقائي لاكتشاف العين.

وعند الحديث عن التركيز التلقائي، فإنه يأتي مع 315 نقطة تغطي 90 في المئة من الإطار. ويتضمن الهاتف أيضًا أحد معالجات التصوير BIONZ X من سوني.

ويمنحه ذلك القدرة على التقاط ما يصل إلى 20 إطارًا في الثانية مع تمكين كل من التركيز التلقائي والتعريض التلقائي.

كما تسمح سرعة القراءة السريعة للمستشعر بتجنب تأثير الغالق، وهي ميزة تقول الشركة إنها تساعد الجهاز في التميز عن الهواتف الأخرى ذات المستشعرات بقياس 1 إنش مثل Mi 11 Ultra.

ولا تحتوي هذه الهواتف أيضًا على ضبط تلقائي للصورة للكشف عن الطور مثل Xperia Pro-I. ويتكامل المستشعر بقياس 1 إنش مع عدسة بقياس 24 ميليمتر مصنوعة من الزجاج يمكنها التبديل بين الفتحات f/2.0 و f/4.0.

واختارت الشركة التصميم شبه الكروي لجعل العدسات صغيرة بقدر الإمكان. وتحيط بالعدسة الأساسية عدسة بقياس 16 ميليمتر فائقة الاتساع وعدسة تليفوتوغرافي بقياس 50 ميليمتر.

وتقول سوني إنها اختارت ترتيب العدسة هذا بعد التشاور مع المصورين الذين أخبروا الشركة أنهم يريدون إعدادًا يطابق مجموعتهم من العدسات الأساسية.

بمجرد تجاوز الكاميرا، فإن Xperia Pro-I هو في الأساس Xperia 1 III. ويتميز الهاتف داخليًا بمعالج Snapdragon 888 مدعومًا بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت للتخزين الداخلي.

ويمكنك إضافة ما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الإضافية بمساعدة بطاقة microSD. وهناك بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

وتدعي سوني أنها تسمح لك باستخدام الهاتف ليوم كامل بشحنة واحدة. كما يوجد داخل الصندوق محول طاقة بقوة 30 واط يمكنه شحن الهاتف بنسبة 50 في المئة في 30 دقيقة.

كما يتميز Xperia Pro-I بشاشة من نوع OLED بقياس 6.5 إنشات وبدقة 3840×1644 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9.

وعلى صعيد الصوت، يأتي الجهاز مزودًا بمنفذ سماعة الرأس بقاس 3.5 ميليمتر. كما يتضمن أيضًا تقنيات LDAC و DSEE من سوني.

علاوة على ذلك تخطط الشركة لبيع هاتف Xperia Pro-I مقابل 1800 دولار أمريكي. وبالطريقة التي تراها الشركة، فإنك تحصل فعليًا على هاتف رائد وكاميرا RX100 VII. وذلك بأقل من سعر شراء هذه الأجهزة بشكل منفصل.