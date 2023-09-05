الثلاثاء 20 صفر 1445 ﻫ - 5 سبتمبر 2023 |
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سوني تكشف عن هاتفها الفاخر Xperia 5 Mark V

منذ ساعة واحدة
هاتف سوني

هاتف سوني

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أعلنت شركة سوني عن إطلاق هاتفها الذكي Xperia 5 Mark V الفاخر، الذي يأتي بشاشة OLED قياس 1ر6 بوصة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن هاتفها الذكي Xperia 5 Mark V الجديد ينبض بداخله المعالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم، كما تم تجهيزه ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها لاسلكيا.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 52 ميجابيكسل. ويعتمد الهاتف على نظام التشغيل Android 13.

ويتمتع الهاتف بحماية جيدة من الماء والغبار وفقا لفئة الحماية (IP68/65)، فضلا عن حماية الجهاز من الخدوش بفضل زجاج Gorilla Victus على الجهتين الأمامية والخلفية.

ويتوفر الهاتف الذكي Xperia 5 Mark V الجديد بثلاثة ألوان، هي: الأسود والفضي والأزرق.

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