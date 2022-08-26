سيارة فرنسية شهيرة تباع في السوق المصري بسعر لن تتخيله

مع القفزة الكبيرة في أسعار السيارات الزيرو بالسوق المصري، كان البديل الأمثل هو سوق المستعمل، ونرشح لكم سيارة فرنسية شهيرة

يحتوي سوق السيارات المستعملة في مصر على مجموعة كبيرة من السيارات الاعتمادية القوية التي أثبتت جدارتها خلال السنوات الماضية وحققت شهرة وشعبية، بالإضافة لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السيارات الجديدة.

وتعتبر بعض السيارات الفرنسية خياراً مميزاً، نظراً لتوفرها بأسعار مناسبة، مثل سيارة رينو لوجان موديل 2013 “Renault logan “.

تعتمد السيارة رينو لوجان موديل 2013 على محرك 4 سلندرات، بسعة 1600 سي سي، يولد قوة تصل تصل إلى 90 حصانا مقترن بناقل حركة يدوي ” مانيوال “، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 7.2 / 100 كم، وتبلغ سعة خزان الوقود 50 لتر.

وبالنسبة لأبعادها فقد جاءت السيارة رينو لوجان موديل 2013 بـ 4290 مم للطول، وعرض يبلغ 1740 مم، وارتفاع 1525 مم.

تتوفر السيارة رينو لوجان موديل 2013 بالعديد من الكماليات الأساسية مثل تكييف هواء، وزجاج أمامي كهربائي، ومساند الرأس في المقاعد الامامية والتي يمكن تعديل ارتفاعها، وسنتر لوك، وإمكانية طي ظهر صف المقاعد الثاني، وزجاج أمامي وخلفي، ومرايا الرؤية الجانبية يمكن تعديل وضعها من الداخل.

كما تتوفر على صندوق تخزين في التابلوه وجيوب للتخزين في الأبواب الأمامية حامل أكواب في الكونسول الأمامي، وحامل أكواب خلفي وغطاء لحيز الأمتعة يمكن طية وأحزمة أمان أمامية وخلفية، وأحزمة أمان ذات نقاط تثبيت ثلاثية في صف المقاعد الثالث.

جاءت السيارة رينو لوجان موديل 2013 من الخارج بإكصدامات أمامية وخلفية مطلية بلون السيارة وشبكة أمامية من الكروم وحامل سقف طولي وتجهيز لتركيب راديو و تركيب سماعات وراديو سى دى مع سماعتين 15 واط فى الأمام.

أسعار رينو لوجان 2013

تبلغ أسعار رينو لوجان 2013 في سوق المستعمل المصري نحو 120 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة الفنية.