“سيجا” تدرس إحياء الألعاب الكلاسيكية

تدرس شركة سيجا Sega إحياء العديد من سلاسل الألعاب القديمة والمعروفة بعد فحص دقيق، حيث إن الشركة ليست غريبة عن إعادة إحياء الألعاب الكلاسيكية التي تعيد الحنين إلى الماضي.

أظهر عرض النتائج المالية أن سيجا تفكر في إعادة تشغيل Crazy Taxi و Jet Set Radio وغير ذلك من الألعاب الكلاسيكية، بينما تبدأ العمل على Super Game.

تم نشر العرض التقديمي للنتائج بمناسبة نهاية السنة المالية عبر موقع علاقات المستثمرين SegaSammy، وتضمن عددًا من التفاصيل المثيرة للاهتمام حول خطط الشركة المستقبلية، تتعلق إحدى الشرائح باستخدام أصول الملكية الفكرية، مع الإشارة إلى ألعابها النشطة والخاملة، وكيف تخطط سيجا لإعادة صياغة سلسلة أقدم أو إعادة صنعها أو إعادة تشغيلها للاستفادة من ألعابها المعترف بها عالميًا التي تمتلكها.

تم ذكر عدد من الألعاب القديمة المفضلة لدى المعجبين في قسم مجموعات الملكية الفكرية، بما في ذلك Crazy Taxi و Jet Set Radio و NiGHTS و Space Channel 5 و Panzer Dragoon و Rez ويشير هذا على الأقل إلى أن الشركة مهتمة بإعادة بعض هذه الألعاب إلى السوق مع تعزيز ألعاب الملكية الفكرية النشطة، مثل: Yakuza و Persona و Sonic، وذلك بحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.