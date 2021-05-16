الأثنين 5 شوال 1442 ﻫ - 17 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“سيجا” تدرس إحياء الألعاب الكلاسيكية

منذ 14 ساعة
لعبة سيجا الكلاسيكية

لعبة سيجا الكلاسيكية

A A A
طباعة المقال

تدرس شركة سيجا Sega  إحياء العديد من سلاسل الألعاب القديمة والمعروفة بعد فحص دقيق، حيث إن الشركة ليست غريبة عن إعادة إحياء الألعاب الكلاسيكية التي تعيد الحنين إلى الماضي.

أظهر عرض النتائج المالية أن سيجا تفكر في إعادة تشغيل Crazy Taxi و Jet Set Radio وغير ذلك من الألعاب الكلاسيكية، بينما تبدأ العمل على Super Game.

تم نشر العرض التقديمي للنتائج بمناسبة نهاية السنة المالية عبر موقع علاقات المستثمرين SegaSammy، وتضمن عددًا من التفاصيل المثيرة للاهتمام حول خطط الشركة المستقبلية، تتعلق إحدى الشرائح باستخدام أصول الملكية الفكرية، مع الإشارة إلى ألعابها النشطة والخاملة، وكيف تخطط سيجا لإعادة صياغة سلسلة أقدم أو إعادة صنعها أو إعادة تشغيلها للاستفادة من ألعابها المعترف بها عالميًا التي تمتلكها.

تم ذكر عدد من الألعاب القديمة المفضلة لدى المعجبين في قسم مجموعات الملكية الفكرية، بما في ذلك Crazy Taxi و Jet Set Radio و NiGHTS و Space Channel 5 و Panzer Dragoon و Rez ويشير هذا على الأقل إلى أن الشركة مهتمة بإعادة بعض هذه الألعاب إلى السوق مع تعزيز ألعاب الملكية الفكرية النشطة، مثل: Yakuza و Persona و Sonic، وذلك بحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شركة سبيس إكس
    فيديو.. إطلاق صاروخ “Falcon 9” وعلى متنه 52 قمرا صناعيا
    التغير المناخي خطر يهدد العالم
    بريطانيا تكشف عن خطتها لمكافحة تغير المناخ
    قمر صناعي صيني-أرشيفية
    الصين تطلق أول خط لتجميع الأقمار الصناعية باستخدام الذكاء الاصطناعي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نوح زعيتر
    من “الرمان الملغوم” في السعودية إلى إبن اخت “نوح زعيتر” في الكويت
    الدولار
    على مشارف نهاية الأسبوع… استقرار في دولار السوق السوداء
    عناصر مليشيا حزب الله
    بالصورة: ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن محمد جعفر قصير… الممول الرئيسي لـ “حزب الله”