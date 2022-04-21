"سيجواي" تكشف عن سماعة جديدة لعشاق السكوتر

كشفت شركة سيجواي، عن سماعة Ninebot Engine Speaker الجديدة، والتي تتميز بقدرتها على مكافحة ظروف الطقس السيئ والرياح القوية.

والسماعة الجديدة وفقا لهذه المواصفات، مصممة خصيصا لعشاق ارتياد السكوتر الكهربائي أثناء جولاتهم المختلفة.

كما تتضمن السماعة فكرة مذهلة، إذ تمنح سائقي الأسكوتر الكهربائي إيحاء بقيادتهم لسيارة ذات محرك قوي.

وأوضحت الشركة الصينية أن السماعة Ninebot Engine Speaker الجديدة تجعل محرك السكوتر الكهربائي يحاكي صوت محرك احتراق داخلي مكون من أسطوانتين أو 8 أسطوانات أو 12 أسطوانة، وذلك تبعا للسرعة.

والسماعات الجديدة يمكن استخدامها مع عدد من الفئات المختلفة المطروحة من السكوتر الكهربائي من سيجواي، وتشمل الموديلات Ninebot KickScooter و Ninebot eScooter و Ninebot eMoped.

في الوقت نفسه، طورت الشركة الصينية السماعة، حتى يمكن استعمالها كسماعة بلوتوث تقليدية للاستماع إلى الموسيقى أثناء قيادة السكوتر.

وتمتاز السماعة، التي يبلغ وزنها 715 جراما، بأنها محمية ضد الرياح وظروف الطقس السيء وفقا لفئة الحماية IP55.

وتشتمل السماعة على بطارية سعة 2200 ميللي أمبير/ساعة، تمنح مستخدمها مدة تشغيل تصل إلى 23 ساعة.

والسماعة Ninebot Engine Speaker الجديدة تباع في الأسواق بسعر يبلغ 150 دولارا.