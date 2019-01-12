صور: شاب تمكن من قطع الإنترنت عن بلد بكامله.. هذا ما كان بإنتظاره!

أصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن لمدة 3 سنوات على الهاكر دانيل كاي الذي نفذ عملية قرصنة إلكترونية أدت إلى قطع الإنترنت عن دولة ليبيريا بالكامل.

وشن كاي البالغ من العمر 30 عاما عدة هجمات إلكترونية على شركة الاتصالات الليبيرية “لونستار” في تشرين الاول 2015، وأعلنت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة أن أحد كبار الموظفين في شركة “سيلكوم”، وهي منافسة “لونستار”، استأجر الهاكر، لكن دون وجود أدلة تثبت أن “سيلكوم” كانت على دراية بالأمر.

دانيال كاي – القرصان الإلكتروني -في عام 2015 ، تم التعاقد معه لمهاجمة أكبر مزود للاتصالات المتنقلة وشبكة الإنترنت في ليبيريا – لونستار. تم تقديم الطلب من قبل موظف في شركة منافسة Cellcom. قدموا عرضاً للهاكرز راتبا قدره 10 ألف دولار شهريا.

Botnet (شبكة من الأجهزة المصابة) Kay ، التي استخدمها لهجوم DDoS على لونستار ، يتألف من شركة مراقبة داهوا في الصين. في نوفمبر 2016 ، قام مئات الآلاف من الأجهزة للوصول إلى ملقمات مزود الليبيرية. لم يتعامل نظام لونستار مع الحمل وتم تمريره.

أرسل كاي شبكة من البوتات والعديد من الطلبات الى ليبيريا بأكملها لبعض الوقت ، تم قطع اتصالها بالإنترنت. واجه مشتركي Lonestar مع حقيقة أن هواتف Mobilnye بهم لا يلتقط الشبكة.

وأقر كاي بذنبه أمام القضاء واعترف بإنشاء شبكة “بوتنت”، وهي مجموعة ضخمة من الأجهزة التي تم اختراقها عن طريق الإنترنت، لتنفيذ هجمات بواسطتها على “لونستار”، حيث كان يقيم في قبرص حينئذ.

وقال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في بريطانيا، مايك هوليت، إن كاي عمل كـ”هاكر للإيجار” وأضرت أنشطته بالعديد من الأعمال في عدة دول حول العالم وخسر ضحاياه ملايين الدولارات.

ومن القضايا الأخرى التي كان كاي متورطا فيها تنفيذ هجمات إلكترونية على شركة اتصالات ألمانية أثرت على حوالي مليون عميل للشركة في تشرين الثاني 2016.