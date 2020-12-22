شاشة ذكية للسيارات من هواوي

كشفت شركة هواوي عن أحدث انتاجاتها، وهي شاشة ذكية للسيارات يبلغ سعرها نحو 259 دولار.

وتأتي شاشة Huawei Smart Selection Car العاملة باللمس بقياس 8.9 إنشات مع سطوع يصل إلى 700 شمعة في المتر المربع الواحد وبدقة 1920×720 بكسل مع نظام للاستشعار الضوئي التلقائي لضبط سطوع الشاشة، ويمكن عرض المعلومات الإرشادية بوضوح عبر الشاشة عند القيادة في الظروف الجوية المتنوعة. وتم الكشف عن Smart Screen S و Smart Screen S Pro.

وتعتبر هذه الشاشة الذكية بمثابة الشاشة الأولى داخل السيارة المزودة بالتكنولوجيا الموزعة في الصين، كما أنها المنتج الأول الذي يتم تركيبه داخل السيارة بدعم من (Huawei HiCar).

ويمكن بث هواتف هواوي الذكية التي تدعم تطبيقات (Huawei HiCar) بسلاسة إلى الشاشة الذكية داخل السيارة.

وزودت الشركة الشاشة بأكثر من 30 تطبيقا مدعوما، ومن ضمنها خرائط (Baidu)وخرائط (Gaode) وتطبيقات التنقل الأخرى، بالإضافة إلى (NetEase Cloud) و (Kugou) و (Himalaya) وتطبيقات الموسيقى الأخرى.

ويعتمد الاتصال بين الشاشة والقاعدة على هيكل محوري تستخدمه كاميرات (SLR) الاحترافية، ويدعم الدوران اللانهائي بزاوية 360 درجة ويمكنه ضبط الزاوية حسب الرغبة.

ويمكن توصيل الشاشة الذكية بالنظام الصوتي الأصلي للسيارة، ويمكن إقرانها بهاتف ذكي عبر الاتصال بالشبكة اللاسلكية أو البلوتوث، كما أنها تدعم ربط المنزل الذكي وألعاب قمرة القيادة وما إلى ذلك.

وتتميز الشاشة الذكية داخل السيارة بأنها مزودة بكاميرا منبثقة أمامية وخلفية تفاعلية، وبالإضافة إلى دعم المكالمات العادية، يمكنها -أيضا- دعم المكالمات المرئية للهاتف الذكي من هواوي ووظائف المؤتمرات السحابية من هواوي.

وتعد الكاميرا الخلفية عبارة عن كاميرا بزاوية عريضة 135 درجة لتغطية مسارات القيادة الثلاثية، كما أن لديها قاعدة قابلة للتعديل بزاوية 360 درجة وتدعم التحكم الصوتي للواجهة الكاملة والتحكم بالإيماءات، ويمكن للكاميرا الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 2160×1440 بكسل، وتدعم الضبط اليدوي، مع زاوية انحراف قصوى تصل إلى 10 درجات.