شاهدوا أعمق صورة للكون!

نشرت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، نسخة تشويقية لأعمق صورة للكون على الإطلاق، بعد أيام من نشر أول صور ملونة عالية الدقة التقطها تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي.

إذ التُقطت هذه الصورة الناتجة عن 72 عملية، وتعرض على مدار 32 ساعة، بواسطة جهاز كشف التوجيه الدقيق للتلسكوب، وهي أداة تسمح للمركبة الفائقة التطور بالتصويب على الأجسام المثيرة للاهتمام والتركيز عليها، بحسب شبكة سي إن إن الإخبارية.

وعلقت “ناسا” في بيان، الخميس 7 تموز 2022، وقالت “هذه تعد من أعمق صور الكون على الإطلاق”.

ووفقاً لوكالة ناسا، فإن الصورة تقدم “لمحة مذهلة” عما ينتظره المجتمع العلمي وآلاف المتحمسين بفارغ الصبر، ومن المقرر نشرها في 12 تموز الجاري.

وخلال مؤتمر صحفي في معهد علوم تلسكوب الفضاء، نهاية الشهر الفائت، كشف بيل نيلسون رئيس (ناسا) المركز التشغيلي لهذه الأداة البالغة الأهمية في مجال هندسة الفضاء، والبالغة تكلفتها 10 مليارات دولار، أن التلسكوب يستكشف مواقع “أبعد من أي نقطة كانت البشرية قادرة على النظر إليها من قبل”.

وفي كانون الأول الماضي، أُطلق تلسكوب جيمس ويب، وهو موجود الآن على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض.

وبحسب الشبكة، فإن لتلسكوب جيمس ويب القدرة على النظر إلى نقاط في الكون أبعد من أي تلسكوب سابق، بفضل مرآته الرئيسية الضخمة، وأدواته التي تستقبل إشارات الأشعة تحت الحمراء، ما يتيح له التحديق عبر سحب الغبار.

كما يُتوقع أن يتيح جيمس ويب خصوصاً مراقبة المجرات الأولى التي تشكلت بعد بضع مئات الملايين من السنين فقط من الانفجار العظيم والكواكب الخارجية.

وفي 12 تموز الحالي، تنوي ناسا الإعلان عن التحليل الطيفي الأول لكوكب بعيد خارج المجموعة الشمسية بواسطة تلسكوب جيمس ويب.

والتحليل الطيفي هو أداة لمعرفة التركيب الكيميائي والجزيئي للأجسام البعيدة، وفي حالة الكوكب يمكن لذلك أن يساعد في تحديد غلافه الجوي أو رصد وجود الماء أو تحليل تربته.

