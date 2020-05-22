شاهد.. أول تسريب لهاتف Galaxy Note 20

نشر موقع sammobile المتخصص في الأخبار التقنية لهواتف سامسونغ مجموعة من اللقطات لهاتف Galaxy Note 20 قبل صدوره.

وتعتبر هذه اللقطات هي أول تسريب مرئي لـ Galaxy Note 20، خاصةً أنه يكشف عن بعض التغييرات المثيرة في التصميم مقارنة بـ Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10.

وتتضمن هذه التغييرات تحويل أزرار الصوت إلى الجانب الأيمن من الهاتف، وهي جيدة لأنها تتوافق مع جميع الهواتف الذكية الرائدة من سامسونغ باستثناء Note 10 و Note 10.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تحويل قلم S Pen إلى الجانب الأيسر من الهاتف، ويشبه التصميم العام لـ Galaxy Note 20 تمامًا هاتف Galaxy S20، بما في ذلك وضع الكاميرات الخلفية في لوح مستطيل بارز من الزجاج، وتشتمل الكاميرات على عدسة التكبير فائقة استخدمتها سامسونغ من قبل في هاتف Galaxy S20 Ultra.

وتردد أن هاتف Galaxy Note 20 قد لا يقدم مستويات تكبير عالية مثل تلك التي يقدمها Galaxy S20 Ultra، كما قد لا يكون Small Galaxy Note 20 صغيرًا كما كان متوقعًا، حيث سيحتوي على شاشة مقاس 6.7 بوصة ويبلغ حجمه تقريبًا حجم Galaxy Note 10.

ومع ذلك، لن تطلق سامسونغ Galaxy Note 20 حاليًا، ومن الممكن إطلاقه بعد بضعة أشهر.