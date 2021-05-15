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شاهد.. “سترة إبحار ذكية” تعرض حالة الملاحة وتتحمل ظروف البحر المتقلبة

منذ ساعة واحدة
سترة إبحار- تعبيرية

سترة إبحار- تعبيرية

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تمكنت شركة ”Plastic Logic/بلاستيك لوجيك“ للتصنيع الإلكتروني، ومقرها ألمانيا، من تطوير سترة إبحار ذكية، تعرض على مستخدمها حالة الملاحة طوال رحلة الإبحار، وتصمد أمام ظروف البحر المتنوعة، وحتى القاسية والسيئة منها.

وصممت الشركة الألمانية سترتها ”Project One“، من مادة ”الجرافين“، التي تتميز بمرونتها وخفة وزنها الفائقتين؛ ما يجعل السترة تقاوم بسهولة العوامل الجوية المختلفة في عرض البحر، وفقا لموقع ”Good e-Reader“ للأخبار التقنية.

ودمجت شركة ”بلاستيك لوجيك“ في أحد أكمام السترة، شاشة عرض مرنة وصغيرة الحجم، تعمل بواسطة بطارية، حيث تعرض المعلومات الخاصة بالملاحة وغيرها من المعلومات طوال رحلة الإبحار، وفي ظروف إضاءة متنوعة في قلب البحر.

وتحدد الشاشة مصدر المعلومات من الأنظمة الموجودة على متن القارب، التي يتم نقلها إلى الشاشة عبر البلوتوث، كما لو أن مستخدمها على متن السفينة ويرى بالضبط ما تعرضه شاشة الملاحة.

ويمكن الوصول إلى النظام عبر تطبيق هاتف ذكي، والذي يتيح للمستخدمين اختيار المعلومات التي يرغبون في رؤيتها عبر شاشة العرض المدمجة مع السترة.

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