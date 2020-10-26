شاهد.. نسيج ذكي من مايكروسوفت لاكتشاف الأطعمة باللمس

أعلنت شركة “مايكروسوفت” عن تطوير نسيج ذكي يمكن أن يقترح وجبة الطعام ومعرفة النظام الغذائي وتقييمه من خلال اللمس فقط .

وأعلن باحثون من شركة ”مايكروسوفت“ بالتعاون مع عدد من الجامعات، من تطوير نسيج ذكي يُدعى Capacitivo يمكنه اكتشاف الأطعمة والمشروبات والأشياء الأخرى من خلال اللمس فقط.

يستخدم النسيج مزيجا من شبكة كهربائية وآلة تعلم لقياس كل من المادة وشكل كل عنصر معين، ومن الممكن أن يعمل مع بعض الحاويات أيضا، بما في ذلك الأكواب والأواني.

وقام الباحثون في البداية بابتكار النسيج على شكل مفرش للمائدة وتصوروا أنها مفيدة بشكل خاص للطهي، حيث يمكن أن يقترح وجبة بناء على ما هو موجود على الطاولة ومعرفة النظام الغذائي وتقييمه.

كما روج العلماء أيضا لنظام Capacitivo بأنه أداة للذاكرة، حيث يذكرك بأخذ سماعات الأذن قبل الخروج من الباب أو تذكيرك بالتنظيف إذا تركت وعاء طعاما فارغا.

ورغم مميزاته المتعددة، لا يمكن للنسيج التعرف على الأشياء المعدنية والكتب أو العناصر الأخرى ذات الحواف المربعة، فضلا عن بطاقات الائتمان والعناصر الأخرى التي ليس لها تأثير سعة واضحة.

ويأمل الفريق في الكشف عن المعادن وتمكين الإدخال باللمس، من بين ترقيات أخرى، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يؤدي ذلك إلى منزل ذكي.