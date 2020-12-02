شاهد.. هاتف iPhone 12 Pro من دون كاميرات

مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم باتت عمليات الاختراق والتجسس أسهل ، وازداد القلق الأكبر من إمكانية اختراق الهاتف من خلال استخدام الكاميرا الخاصة به.

لهذا، كان لدى العلامة التجارية الروسية الفاخرة ”كافيار“ حل ناجع للمشكلة، إذ قامت بإصدار خاص من هاتف ”iPhone 12 Pro“ دون الكاميرات الثلاثية من الخلف وتعطيل كاميرا السلفي في المقدمة، بينما لا يزال نظام التعرف على الوجه “ Face ID“ يعمل، لكن ذلك باستخدام كاميرا TrueDepth بالأشعة تحت الحمراء.

هذا الهاتف المميز الذي أطلقت عليه اسم ”iPhone 12 Stealth“ حيث استوحى التصميم من الطائرات النفاثة التي تهرب من الرادار، ويوجد إصداران من الهاتف المخصص، كلاهما مصنوع من التيتانيوم المقوى لإنشاء لوحة خلفية جديدة.



ويأتي هاتف iPhone 12 Stealth من ”كافيار“ بلونين، الأول يتميز بنقش رأسي مع طلاء ليزر أسود قوى، والثاني باللون الذهبي، وسيتم إنتاج 99 وحدة فقط من كلا الإصدارين، ويأتي هذا الإصدار بسعر ميسر، فالتكلفة تبدأ من 4990 دولارا والذهبي بسعر 5520 دولارا، مقارنة بسعر هاتف iPhone 12 Pro المرصع بالذهب عيار 18 قيراطا إذ بلغت تكلفته 23،380 دولارا.

وصممت شركة ”كافيار“ في وقت سابق إصدارا خاصا من هاتف iPhone 12 Pro تحت اسم ”Sands of Time“ يحتوي على صور بارزة للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والرئيس الأسبق دونالد ترامب، إلى جانب علم الولايات المتحدة على ظهر الهاتف مع 750 حبة ذهبية من الرمال تحاكي الساعة الرملية.