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شاومي تبتكر شاحنا لاسلكيا “يعمل عن بعد أمتار”

منذ 18 ساعة
شركة "شاومي"

شركة "شاومي"

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كشفت شركة “شاومي” الصينية، الجمعة، عن أحدث ابتكاراتها، والمتمثلة بتقنية قادرة على شحن الهواتف الذكية من على “بعد عدة أمتار”.

وقالت الشركة إن تقنية “مي إير تشارج” (MiAirCharge) الجديدة للشحن “تمكن المستخدمين من شحن أجهزتهم الإلكترونية عن بعد دون أي أسلاك أو قواعد شحن لاسلكي”.

فكرة الشاحن اللاسلكي ليست بالجديدة، إلا أن ما قدمته شاومي شكل نقلة نوعية في أسلوب الشحن، فالشواحن القديمة تتطلب وضع الشاحن بمحاذاتها أو بشكل ملامس لها، الفكرة التي تجاوزها هذا الابتكار بشكل كامل.

“اليوم، ندخل حقبة حقيقية من الشحن اللاسلكي”، قالت الشركة في بيان.

ويتمتع الشاحن الجديد بالقدرة على العمل مع أجهزة الهاتف المتنقل والساعات الذكية وأساور الرياضة، إلى جانب عدد من الأجهزة المختلفة.

ويتمتع ابتكار شاومي بالقدرة على شحن الأجهزة عن بعد بطاقة مقدارها 5 واط لكل جهاز متصل بالشاحن.

علاوة على ذلك، صممت شاومي شاحنها المبتكر بطريقة تمكنه من شحن عدة أجهزة في آن.

وتقول الشركة إن الجدران والحواجز المادية لن تؤثر في قدرة الجهاز على أداء مهمته.

واعتمدت الشركة في ابتكارها على 144 من هوائيات الإرسال المدمجة في جهازها، لإرسال أكبر قدر ممكن من الموجات الدقيقة نحو الهاتف.

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