شاومي تتحضر للمنافسة في منتجات جديدة!

حقق سوق أجهزة الحاسب المصغرة نمواً بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة، مما دفع بالعديد من شركات التكنولوجيا لوضع قدم في هذا المجال لمواكبة احتياجات السوق المتصاعد.

شركة شاومي يبدو انها حسمت أمرها هي أيضاً، حيث من المقرر أن تكشف عن الإصدارات الأولى في سوق أجهزة الحاسب المصغرة خلال الحدث القادم.

ووفقاً لأحدث التقارير فإن شركة شاومي تخطط قريباً للكشف عن إصدارها الخاص من هذه الفئة، أيضاً أشارت التسريبات الأخيرة إلى أن شاومي تخطط للإعلان عن اثنان من أجهزة mini PC في حدث الشركة المرتقب للإعلان الرسمي عن هواتف Mi 13.

ويعرف جهاز شاومي “Mini Host” حيث يأتي بتصميم صندوق صغير مع مصدر للطاقة، كما يتسع الجهاز لاثنان من الفتحات المخصصة لكرت الشاشة المدمج dGPU، مع دعم PSU بقدرة طاقة 100W، أيضاً لا تكشف الصور المسربة عن أي فتحات أخرى في صندوق الحاسب المصغر عدا الفتحات الخلفية التي تدعم اثنان من المراوح بحجم 90مم.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن الجهاز قد يتضمن فتحات في الجزء السفلي والعلوي إلا أن الصور لا تؤكد على هذه التفاصيل.

أيضاً تكشف الصور المسربة عن نموذج متكامل يحاكي Intel NUC، حيث يشار إلى أن هذا الإصدار يضم معالج Ryzen 7 6800H، وكرت الشاشة المدمج Radeon 680M، كما يتميز النظام بذاكرة 16 جيجا بايت رام، وسعة 512 جيجا بايت، كما يأتي باثنان من منافذ USB-A، ومدخل للصوتيات في اللوحة الأمامية، على أن يأتي هذا النظام بسعر 570 دولار.