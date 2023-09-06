شاومي تدعم ساعة Xiaomi Watch S3 بميزة جديدة

تعمل شركة شاومي على تطوير إصدارها الجديد من الساعات الذكية Xiaomi Watch S3، والتي تأتي بسعة أكبر للبطارية وتدعم الاتصال بشبكات 4G.

كشفت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” على منصة Weibo عن بعض التفاصيل حول إصدار شاومي القادم من الساعات الذكية.

وتؤكد التسريبات على أن شاومي تدعم ساعة Watch S3 الذكية بسعة أكبر للبطارية مقارنة بإصدار الشركة السابق Watch S2، كما يدعم الإصدار المرتقب للمرة الأولى الاتصال بشبكات LTE الخلوية وهي ميزة تقدم للمرة الأولى في ساعات شاومي الذكية.

كما توضح التسريبات سعة البطارية المميزة لساعة Xiaomi Watch S3 والتي تأتي بقدرة 520 mAh، وهي سعة أكبر من بطارية ساعة Xiaomi Watch S2 التي جاءت بقدرة بطارية 500 mAh.

أيضاً من المقرر أن يأتي الإصدار القادم بشاشة OLED، على أن يدعم ميزة معدل التحديث المتغير لتحسين عمر البطارية.

ومن المقرر أن تدعم ميزة الاتصال بشبكات 4G مستخدمي ساعة Watch S3 الذكية في إجراء مكالمات الفيديو بسلاسة ومباشرة عبر الساعة.

ولقد أضاف مصدر التسريبات أن شاومي تخطط لإطلاق هذا الإصدار من الساعات الذكية خلال فعاليات حدث Xiaomi 14 المقرر عقده لاحقاً هذا العام.