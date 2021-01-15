شاومي تستعد لإطلاق أول هاتف قابل للطي في 2021

أفاد تقرير لموقع ”جيزم تشاينا“، أن شركة ”شاومي“ الصينية تستعد لإطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي في العام الجاري 2021 .

وبحسب التقرير، فقد ”شوهد مؤخرا هاتف Xiaomi Foldable بحوزة راكب في مترو أنفاق صيني لأول مرة، وذلك بعد أن أصبح الآن تقليدًا بين مصنعي الهواتف الذكية في الصين تصوير أحدث أجهزتهم في مترو الأنفاق“.

في غضون ذلك، سببت الصور الأولى المسربة لهاتف ”شاومي“ القابل للطي، على شبكة ”ويبو“ الصينية، حالة من الإرباك؛ نتيجة لصعوبة تحديد ما إذا كانت الصور تقدم هاتفًا ذكيًا أو جهازًا لوحيًا.

ووفقًا للمتداول، سيأتي الهاتف القابل للطي بإصدار واجهة المستخدم MIUI 12، وهي أحدث إصدار من نظام تشغيل لـ“شاومي“ المستند إلى نظام ”أندرويد“، كما توضح الصور أيضا جهازا مشابها لهاتف ”سامسونغ“ Galaxy Fold، فيما لم يذكر شيء عن مواصفاته.

وبشكل عام، تبدو الصور واقعية بشكل كبير، ويبدو أيضًا أن الجهاز يجري اختباره من قبل موظفي ”شاومي“، حتى خارج الشركة؛ ما يعني أن الهاتف قيد التطوير بالفعل.

ولا تزال التفاصيل الأكثر أهمية غير واردة في الوقت الحالي، ومع ذلك، هذا الهاتف ليس سوى واحد من ثلاثة هواتف ذكية قابلة للطي من مصنعة الهواتف الصينية، التي سعت منذ فترة طويلة لاحتلال مكانة في قطاع الهواتف الذكية المرنة، يتوقع إطلاقها في السوق خلال هذا العام.