شاومي تسرّع تحميل الألعاب عبر الهواتف

اعلنت شركة شاومي ان عن طريقة لتمكن اللاعبين من زيادة السرعة عبر هاتف (Mi 10 Ultra) من خلال تثبيت الألعاب مباشرة على ذاكرة الوصول العشوائي بدلاً من التخزين الداخلي.

وتستغرق العديد من الألعاب الحديثة الضخمة بعض الوقت للتحميل، مما يشكل مصدر إزعاج للاعب.

ويدفع هذا الأمر العديد من الأشخاص إلى شراء الجيل الجديد من منصات الألعاب لهذا العام، مثل (Xbox Series X) من مايكروسوفت و (PlayStation 5) من سوني.

ويمثل التحسن الكبير في أوقات التحميل إحدى الفوائد الفورية لشراء الجيل الجديد من منصات الألعاب، وذلك بسبب أقراص (SSD) المضمنة التي تأتي مثبتة، بدلاً من أقراص (HDD) الموجودة في المنصات القديمة.

ويبدو أن هذا هو نوع السرعة المحسنة الذي تحاول شاومي تقديمه للهواتف الذكية في الصين، حيث تتميز الألعاب المحمولة بشعبية كبرى.

وقال تسنغ تشونغ (Zeng Xuezhong)، رئيس الهواتف الذكية في شاومي، عبر تدوينة: إن شركة شاومي تقدم قرص ذاكرة الوصول العشوائي للأجهزة المحمولة.

ويسمح قرص ذاكرة الوصول العشوائي للحاسب باستخدام جزء من ذاكرة الوصول العشوائي كتخزين، مما يوفر تحسينًا كبيرًا في سرعات البرامج من خلال استخدام الذاكرة الخاصة عادةً للمهام السريعة.

وأضاف تشونغ: يمكن تثبيت الألعاب على ذاكرة الوصول العشوائي وتحميلها بشكل أسرع بنسبة تتراوح بين 40 و 60 في المئة.

ووفقًا للشركة، فإن وقت تثبيت الإصدار الصيني من لعبة (PUBG Mobile) هو 10 ثوانٍ فقط عبر ذاكرة الوصول العشوائي بدلاً من 19 ثانية عبر التخزين الداخلي.

وأطلق تشونغ على الميزة الجديدة اسم (RAMDISK)، قائلاً: يتم تجربتها عبر الهاتف الذي لم يصدر خارج الصين (Mi 10 Ultra).

ويستخدم هاتف (Mi 10 Ultra) ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDDR5 DRAM) تصنعها شركة ميكرون الأمريكية، ويمكن أن تصل سرعة هذه النوعية من ذاكرة الوصول العشوائي إلى 44 جيجابايت في الثانية.

وبالمقارنة، فإن وحدة التخزين الداخلية من نوع (UFS 3.1) لهاتف (Mi 10 Ultra) تتمتع بسرعات قراءة وكتابة مقدرة بنحو 1700 ميجابايت في الثانية و 750 ميجابايت في الثانية على التوالي.

ولا تعتبر أوقات التثبيت الأسرع هي التحسين الوحيد، حيث إن تشغيل لعبة على ذاكرة الوصول العشوائي يعني أيضًا أوقات تحميل أسرع بمجرد دخولهم اللعبة.

وكلما زادت سرعة تحميل اللعبة لجميع العناصر التي تحتاجها للتشغيل، فإنها تبدأ بوقت مبكر ويمكن للاعبين الوصول إلى مناطق أو مستويات جديدة بشكل أسرع.

ويدعم نظام التشغيل أندرويد قرص ذاكرة الوصول العشوائي منذ فترة طويلة، كونه نظامًا قائمًا على لينكس.

وتُستخدم هذه الميزة للإقلاع الأولي في أندرويد، ولم تكن هناك طريقة سهلة الاستخدام لمالكي الهواتف الذكية العاديين للاستفادة من هذه الميزة.

وكانت إحدى المشكلات المتعلقة بالسماح للمستخدمين بإنشاء قرص ذاكرة الوصول العشوائي هي الموارد المحدودة المتاحة على الهواتف الذكية، مما قد يؤدي إلى ضعف الأداء، وتغير هذا الأمر الآن مع الهواتف الذكية المتطورة.

ويتميز (Mi 10 Ultra) بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، ويمكن لمالكي الهاتف استخدام ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت للتخزين و 8 جيجابايت للمهام الأخرى.

وهناك جانب سلبي رئيسي يتمثل في مسح ذاكرة الوصول العشوائي عند إعادة تشغيل الهاتف، ويعني هذا أنك إذا كنت تلعب لعبة ونفدت البطارية، فإنك تفقد كل شيء.