شاومي تطرح هاتفها الجديد Mi 11 بشاشة “سامسونغ”

أطلقت شركة شاومي الصينية هاتفها الذكي Mi 11، الذي يمتاز بكاميرا بدقة 108 ميجابيكسل وشاشة فائقة الجودة وبمعالج كوالكوم Snapdragon 888.

وأشارت شاومي ، اليوم الإثنين، إلى أنها اعتمدت في جهازها Mi 11 الجديد على شاشة سامسونج E4 Super-AMOLED قياس 6.81 بوصة وبدقة الوضوح 2560 x 1440 بيكسل وبكثافة بيكسلات تبلغ 515 بيكسل في البوصة المربعة، مع دعم تقنية HDR10+ ومعدل تنشيط صورة 120 هرتز ودرجة سطوع 1500 نيت.

وأكدت الشركة الصينية على توافر مستشعر بصمة الأصابع تحت شاشة AMOLED، والذي يمكن استعماله لقياس معدل نبضات القلب.

ويلبي الهاتف الذكي الجديد متطلبات عشاق الألعاب من خلال معدل معاينة لمسي يبلغ 480 هرتز، مع اعتماد شركة شاومي على سماعات هارمان كاردون، وعلى الجانب الخلفي للهاتف الذكي الجديد تظهر الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل وعدسة واسعة الزاوية للغاية بدقة 13 ميجابيكسل مع كاميرا البورتريه بدقة 5 ميجابيكسل وبطول بؤري يبلغ 50 ملم، والتي تعمل بشكل أساسي ككاميرا ماكرو.

وتعمل وظيفة الفيديو Super Night Scene الجديدة مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تسجيل مقاطع الفيديو بجودة فائقة، ويتيح هاتف شاومي الجديد إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K مع دعم الفيديو HDR، وتعمل كاميرا السيلفي على الجانب الأمامي بدقة 20 ميجابيكسل.

وإلى جانب معالج كوالكوم Snapdragon 888 الفاخر تشتمل باقة التجهيزات التقنية على بطارية بسعة 4600 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C PD بقدرة 55 وات مع دعم تقنية الشحن اللاسلكي.

وأعلنت شركة شاومي عن طرح هاتفها الذكي الجديد Mi 11 الجديد في الأسواق العالمية بألوان الأسود والأبيض/الفضي والأزرق الفاتح، مع طرح إصدار باللون البنفسجي Smokey.

ولم تفصح الشركة الصينية عن أية بيانات بخصوص أسعار هاتفها الذكي الجديد في أسواق المنطقة العربية.