شاومي تعتمد أربع إصدارات متميزة مرتقبة من هواتفها

تعتزم شركة شاومي الصينية اعتماد أربعة من الإصدارات المميزة القادمة من الشركة في MIIT في الصين إستعداداً للإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة.

تستعد شركة شاومي لعقد حدث خلال شهر يوليو المقبل لكشف النقاب عن إصدارات جديدة تشمل هواتف Xiaomi 12 Ultra و Xiaomi 12S وXiaomi 12S Pro إلى جانب هاتف Xiaomi 12S Pro Dimensity.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر صفحة “Digital Chat Station” التي أكدت على أن الهواتف رصدت بالفعل في منصة MIIT.

وتوضح التسريبات الجديدة دعم الإصدارات القادمة الإتصال بشبكات 5G، حيث تدعم شبكات (SA/NSA) 5G، كما كشف منشور على Weibo عن دعم ثلاثة من الإصدارات القادمة برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وهم Xiaomi 12 Ultra و Xiaomi 12S وXiaomi 12S Pro.

أيضاً يأتي الإصدارات الثلاثة بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت، على غرار هاتف Redmi K50 Pro الذي جاء برقاقة Dimensity 9000 وسعة 512 جيجا بايت.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن الإصدار الخاص من هاتف Xiaomi 12S Pro Dimensity يأتي برقاقة Dimensity 9000، كما تشير التسريبات إلى أن شاومي تقدم الإصدارات الأربعة بعلامة Leica التجارية في الكاميرة.

يذكر أن التسريبات السابقة كشفت عن صور حية لهاتف شاومي القادم Xiaomi 12S الذي يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، ويظهر بعلامة Leica في الكاميرة الخلفية.