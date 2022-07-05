شاومي تكشف عن إصدار خاص من Xiaomi 12 Pro.. إليكم التفاصيل

أعلنت شركة شاومي الصينية مؤخراً عن إصدار جديد من هاتف Xiaomi 12 Pro الذي يأتي بمعالج Dimensity 9000 Plus.

يتميز الإصدار الجديد من هاتف Xiaomi 12 Pro بمعالج Mediatek الجديد الذي يرتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر، ويأتي بنواة Cortex-X2 واحدة بسرعة 3.2 GHz، وثلاثة من أنوية Cortex-A710، مع 4 من أنوية Cortex-A510، وكرت شاشة Mali-G710 MC10.

كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/1.9، بينما تتغير الكاميرات الأخرى عن الإصدار الأصلي من Xiaomi 12 Pro، حيث يضم الإصدار الجديد مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل وعدسات telephoto.

أيضاً تدعم شاومي هذا الإصدار بسعة أكبر للبطارية 5160 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، وينطلق الهاتف بواجهة MIUI 13، ونظام تشغيل Android 12.

ويتوفر Xiaomi 12 Pro Dimensity باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأزرق والأسود، كما ينطلق الهاتف بسعر يبدأ من 600 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.